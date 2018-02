Los «presos políticos» de Santiago Sierra, polémica anticipada en ARCO Obra 'Presos Políticos', del español Santiago Sierra, pertenecienta a la galería Elga Alvear, en la edición 2018 de ARCO. / Fernando Villar (Efe) El controvertido artista presenta una serie con 24 retratos de los que llama «presos de conciencia», entre los que se reconoce a Oriol Junqueras MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 20 febrero 2018, 20:04

Santiago Sierra y polémica van siempre de la mano. Fiel a su credenciales, el controvertido artista madrileño (1966) vuelve a acaparar el protagonismo de ARCO antes de su apertura con su pieza 'Presos políticos en la España contemporánea'. Es una serie de 24 retratos que conforman una colección de «reconocidos encarcelados» que aparecen con sus rostros pixelados, pero no es difícil identificarlos gracias a los textos explicativos que acompañan a cada uno de las imágenes.

Así, es fácil reconocer entre estos «presos de conciencia», como Sierra los llama, a Oriol Junqueras, a los tres jóvenes de Rentería acusados de desórdenes públicos en marzo del 2017 o a los anarquistas encarcelados por poner bombas en la Basílica del Pilar de Zaragoza. La serie se expone en la galería de Helga de Alvear y se venderá por 80.000 euros.

Todos aparecen con el rostro pixelado con grandes cuadrados en tonos grises. Muchos de los retratos figuran en un vídeo sobre el mismo asunto, accesible en la web sobre la serie editada por Ediciones El Garaje.

«Seguramente en este proyecto no están incluidos todos los presos políticos que hay, pero a través de esta selección de muy claros ejemplos queremos registrar su existencia y denunciar las leyes y su aplicación distorsionada, pero sobre todo, la alienación social que permite y justifica esta realidad y mira para otro lado», dice el texto que acompaña las fotos.

«El recurso universal a la institución penitenciaria es en sí mismo un indicador del fracaso y la impotencia de las sociedades para construir un ambiente saludable de convivencia que respete la soberanía personal», asegura el texto de Sierra. «La presencia de políticos presos dentro de las cárceles es también la piedra de toque que desacredita a cualquier gobierno que trata de definirse a sí mismo como democrático», agrega.

«En consecuencia, ningún gobierno reconoce su existencia, disfrazándola con descripciones criminales como ataques al orden público, terrorismo, rebelión, etc. El Estado español no es una excepción», agrega.

A través de esta serie se pretende «hacer visible la existencia de presos políticos en el Estado español, a pesar de lo que se mantiene institucionalmente». «Sin enfocar sobre cualquier ideología particular, porque se trata de demostrar que la política española contemporánea los presos abrazan una amplia gama de posiciones políticas, especialmente de izquierda, pero con una selección muy clara criterios: personas encarceladas por tratar de hacer públicas y efectivas sus ideas sin ningún tipo de violencia», asegura Sierra.

No es la primera vez que este artista se ve envuelto en la controversia. En 2010 fue galardonado con el Nacional de Artes Plásticas, al que renunció argumentando que «el premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado» y asegurando que «el Estado no somos todos: El Estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio. ¡Salud y Libertad!».