«Preparo una exposición sobre Balenciaga para 2019»

Pedro Usabiaga 'celebra' en este 2018 treinta y cinco años de carrera profesional como fotógrafo, pero no tiene previsto festejar la efeméride con ningún tipo de exposición o publicación. «Haber sobrevivido a 35 años ya es la mejor exposición o libro. No voy a hacer nada porque no me apetece meterme en algo nostálgico. Yo tengo mi cuenta de Instagram y ahí cuelgo de forma alterna una foto antigua y otra actual. No estoy nada apegado a la nostalgia». La muestra veraniega de Artegunea, que apenas incluye algún retrato suyo a Eloy de la Iglesia realizado en el Festival de Cine de 1996, asegura que colma ya cualquier tentación de festejar estos 35 años de trabajo. «No quiero marcarlo de una forma especial. Ser un fotógrafo y haber hecho mi trabajo como he querido, y desde hace diez años, comisariar exposiciones de gente que me gusta es un privilegio». Para el próximo año, prepara una «exposición inédita de Balenciaga» sobre la que prefiere no adelantar nada más.