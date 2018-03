Cinco anécdotas de los Oscar El espectáculo de Jennifer Lawrence, el discurso de Frances McDormand y la desastrosa actuación de Gael García Bernal han marcado el anecdotario de la gala IKER CORTÉS Madrid Lunes, 5 marzo 2018, 08:03

No ha sido la ceremonia más vibrante de los Oscar. La seriedad y las reivindicaciones a lo largo de la jornada han marcado el devenir de una gala que, a pesar de todo, ha dejado algunos momentos para el capítulo del anecdotario.

1 Jennifer Lawrence Puro espectáculo

Después de que en la 'premiere' de 'Gorrión rojo', la actriz llegara un poco achispada, los ojos se habían posado sobre la intérprete que ganó el Oscar a mejor actriz en 2013, por 'El lado bueno de las cosas'. Y lo cierto es que había motivos. La actriz ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche cuando, copa de vino en mano y cogiéndose con la otra su vestido de Dior, ha saltado de butaca en butaca hasta dar con su asiento. Por cierto, cuando hubo de ponerse seria, lo hizo. "Es un nuevo día en Hollywood con desafíos para todos nosotras, pero nadie olvidará jamás aquellas que vinieron antes que nosotras, aquellas que abrieron camino para mi generación y quienes vengan detrás", dijo Lawrence al dar el premio a la mejor actriz.

Jennifer Lawrence. / Efe

2 Gael García Bernal Esa afinación

Había expectación por escuchar al actor mexicano Gael García Bernal cantar en directo. Sin embargo, nada más comenzaron los primeros acordes de 'Remember Me', la canción de 'Coco' que además se ha llevado la estatuilla a mejor canción, ese interés se esfumó. Con una española como único acompañamiento, el intérprete, quién sabe si presa de los nervios, destrozó la canción. Afortunadamente, después dio paso a Natalia Lafourcade que cerró el tema de forma espectacular. Una pena.

Gael García Bernal. / Efe

3 Jimmy Kimmel Se puso serio

No dejó tema sin tocar. La brecha salarial, los escándalos de acoso sexual, incluso el calamitoso fallo que el año pasado daba el Oscar a la mejor película al musical 'La La Land' cuando la vencedora era, en realidad, el drama independiente 'Moonlight'. Jimmy Kimmel apostó por un tono más serio, pese a que pidiera costo al mismísimo Steven Spielberg. Era lo que tocaba y salió bien parado.

Jimmy Kimmel. / Reuters

4 Frances McDormand Entrar en los despachos

Frances McDormand se hacía por segunda vez con la estatuilla a la mejor actriz y no podía ser más clara. Sus palabras al recibir el galardón levantaron a todas las mujeres del Dolby Theatre. Pidió que la acompañaran poniéndose en pie y luego espetó: "Miraos, todas tenemos historias que contar y necesitamos financiarlas. Pero no queremos hablar esta noche en la fiesta, queremos entrar en los despachos". Lo dicho, no se puede ser más clara.

Frances McDormand, en la sala de prensa. / Efe

5 Guillermo del Toro Dedicado a los jóvenes cineastas

Al recoger el premio a la mejor película por 'La forma del agua', Del Toro habló de una charla reciente con Steven Spielberg: "Hace pocas semanas, Steven Spielberg me dijo que si finalmente subía al podio con este premio, debía recordar que soy parte de nuestro legado, nuestro mundo de cineastas, y que esté orgulloso por ello. Estoy muy orgulloso y quiero dedicar esto a todos los jóvenes cineastas. Y a todos los jóvenes que nos están enseñando cómo se hacen de verdad las cosas en todos los países", agregó, en clara alusión a casos como el reciente tiroteo en el instituto Marjory Stoneman Douglas, de Parkland (Florida). Poco más hay que decir.