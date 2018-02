Saioa Lara: «No me lo podía creer, yo no era 'favorita' en vestuario»

«No me lo esperaba para nada, fue increíble. Lo único que quería era abrazar y agacharme a coger el papelito que llevaba por si me quedaba en shock, como me quedé. Fue un sueño». Saioa Lara se sigue emocionando al recordarlo un día después: «Yo no aparecía como favorita porque estaban 'Oro' y 'La librería'. Pero sí, ha pasado y tengo un Goya».

Es de Markina, tiene 40 años, y aterrizó en el cine casi por casualidad: «Estudié magisterio y piano, pero luego hice un curso de asesoria de imagen y me puse a trabajar en una agencia de modelos. Pero una amiga me empujó a probar en el cine. En 2006 me encargué por primera vez del vestuario, y desde entonces me dedico de lleno». 'Loreak', 'Lasa y Zabala', 'Igelak' y 'Operación Concha' son algunas de sus películas, pero «el vestuario de 'Handia' fue muy complicado, con más de mil figurantes». Se ha quedado en Madrid, porque esta mañana tiene que ir a rodar 'Bajo el mismo techo', de Belén Macías.