Pascal Gaigne: «Alberto Iglesias y Roque Baños me dijeron que me habían votado y que iba a ganar»

«Cuando la película iba recibiendo tantos premios yo pensaba 'esto no puede ser, cuando llegue el de la música va a ser que no'», relataba ayer Pascal Gaigne, que recibió precisamente el décimo y último de los premios que ganó 'Handia'. Era su cuarta nominación a los Goya tras las de 'Verbo' (2012), 'Loreak' (2015) y 'El olivo' (2017). Y por fin consiguió su primer Goya.

«No quería confiar mucho, porque en las anteriores ocasiones también me decían 'eres el favorito'. Pero prefiero ser el 'outsider', que si no es mucha presión».

Tenía otra presión: desde que hizo por primera vez una música para los cineastas de Moriarti, en 2008 para el corto 'Tercero B', «siempre me decían, 'si ganas un Goya tiene que ser con nosotros'. Yo les respondía que lo iba a intentar, pero al final así ha sido», contaba este músico de intensa trayectoria que ha trabajado con directores como Iciar Bollaín, Daniel Sánchez Arévalo o Montxo Armendariz.

Gaigne venció a pesar de tener como oponente a un multipremiado como Alberto Iglesias. Pero el donostiarra no fue rival, sino aliado: «Alberto me dijo en la fiesta de los nominados: 'A ver si te toca ya, yo he votado por ti'. Y luego Roque Baños, nominado por la canción de 'Zona hostil' también me dijo: 'He votado por ti'. Así que por lo menos de los músicos ya tuve apoyo».

Un Goya «da mucha felicidad» y aunque su nombre esté consolidado, «te da más visibilidad, sin duda. Hay gente que cree que aún vivo en París. El otro día un periodista se excusó porque no sabía francés, y le dije: 'Tranquilo, que llevo 35 años aquí'. Y después de la gala me ofrecieron trabajar en una nueva película. Les contesté: 'Pero ahora he subido el precio, ¿eh?', relataba Gaigne entre carcajadas.