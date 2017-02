Cuando se trata de música, los Goya los prefieren vascos

Si se trata de orígenes geográficos, culturales o sentimentales, Julio de la Rosa (Jeréz de la Frontera, Cádiz, 1972) debe sentirse un poco solo con los tres norteños que le han tocado como compañeros en la categoría de nominados a la mejor música original en los Goya, que se entregan mañana. Pero el autor de la banda sonora de 'El hombre de las mil caras' que ya se llevó el Goya con la anterior película de Alberto Rodríguez, 'La isla mínima' (2014), tiene todo el beneplácito y admiración de sus competidores, además de una carrera previa en el pop-rock como cantante y compositor de El Hombre Burbuja.

El donostiarra Alberto Iglesias, el francés afincado en San Sebastián desde hace más de tres décadas Pascal Gaigne y el getxotarra Fernando Velázquez son los otros tres nominados en un año en que la destacada labor de los compositores vascos para el cine se evidencia de forma especial en los Goya.

Puede parecer que para Alberto Iglesias es pura rutina estar nominado por decimocuarta vez, en esta ocasión por 'Julieta', de Almodóvar, director con el que lleva muchos años trabajando de continuo. Pero Iglesias, que tiene ya diez premios Goya a la mejor música original, siempre declara su ilusión por cada reconocimiento a sus trabajos, incluidos los tres que lograron una nominación al Óscar, 'El jardinero fiel' (2005), 'Cometas en el cielo' (2007) y 'El topo' (2011). «No puedo decir que es como la primera vez, no voy a ser tan puro», nos contaba hace un año, cuando fue nominado por 'Ma ma', de Julio Medem. «Lo que más me impresiona es que llevo más de 20 años yendo a los Goya. Pero no por ir muchas veces me pongo menos nervioso. La vez que más tranquilo estuve fue cuando fui a entregar un premio. Fue curioso verlo desde el otro lado».

Entre esos diez Goyas ganados están sus trabajos para las primeras películas de Julio Medem, 'La ardilla roja' (1993), 'Tierra' (1996), 'Los amantes del circulo polar' (1998) y 'Lucía y el sexo' (2001); cinco películas de Almodóvar, 'Hable con ella' (2002), 'Volver' (2006), 'Los abrazos rotos' (2009), 'La piel que habito' (2011) y 'Julieta'; y una de Iciar Bollain, 'También la lluvia' (2010).

Alberto Iglesias tiene la posibilidad de lograr su undécimo Goya con la música de 'Julieta'



La categoría de animación también tiene dominio vasco con la guipuzcoana 'Teresa eta Galtzagorri'

Sobre su experiencia en la creación de la música de 'Julieta', Alberto Iglesias nos explicaba en el pasado septiembre que «hemos encontrado una manera de poner la música con unas características distintas a las anteriores colaboraciones con Pedro. Ha sido una experiencia que me ha cargado las pilas».

Otra categoría que mañana tendrá especial protagonismo de los creadores vascos es la de animación, con una empresa guipuzcoana, Dibulitoon Studio y 'Teresa eta Galtzagorri' (que se estrena hoy), dirigida por Agurtzane Intxaurrsga; y otra vizcaína, 'Psiconautas, los niños olvidados' de Alberto Vázquez y Pedro Rivero.

También hay que contabilizar que 'Cien años de perdón' del donostiarra Daniel Calparsoro ha entrado en dos categorías: mejor guión original, de Jorge Guerricaechevarría, y mejor actor revelación para Rodrigo de la Serna. Además del vitoriano Karra Elejalde, hay más presencia vasca, ya que la película 'Gernika' de Koldo Serra, está nominada por sus efectos especiales.