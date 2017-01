La industria afea a Rajoy su ninguneo al cine español

Las declaraciones de Mariano Rajoy en Onda Cero, donde admitió que no había visto ninguna de las películas presentes en las nominaciones a los premios Goya, han generado enfado en el sector. Una falta de interés sobre la que el presidente abundó al añadir que, si bien la industria cinematográfica es "uno de los asuntos pendientes en el futuro", se trata de uno más de los "otros muchos" temas que el Ejecutivo tiene sobre la mesa.

Horas después, el cineasta Daniel Sánchez Arévalo, responsable de cintas como 'Primos' o 'La gran familia español', publicaba en su cuenta de Instagram un vídeo en el que afeaba su actitud y se ofrecía a llevarle personalmente los DVD a la sede del PP.

"¿Qué es eso de que no has visto ninguna película nominada a los Goya?, ¿qué es eso de que no tienes tiempo para ir al cine?", comienza el vídeo del cineasta, donde recuerda que "sus Majestades los Reyes también están bastante ocupados y son muy asiduos a ver cine español". "Además, Génova está pegada a la Academia de Cine, están puerta con puerta; tu te pasas cualquier tarde por ahí y te dejamos los DVD para que veas las películas en tu casa", anima Sánchez Arévalo, que se ofrece a acercarse él mismo a Génova para llevarle las películas y finaliza el vídeo defendiendo "la mejor cosecha de cine español en décadas". "Creo que merece la pena que le eches un vistazo".

Querido presidente Mariano Rajoy: Un vídeo publicado por Brigi & Dani (@sanchezarevalo) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 8:40 PST

También ha respondido a Rajoy el actor Antonio de la Torre, quien ha recomendado al presidente que vea la película 'Cerca de tu casa', "porque va de gente desahuciada, y por lo tando es ficción, eso no pasa en España", ironizaba en el programa 'Más vale tarde'.

Otros profesionales del sector como el cineasta J. A. Bayona o Borja Cobeaga han lamentado la actitud de Rajoy a través de Twitter.

Un Presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países. — JA Bayona (@FilmBayona) 26 de enero de 2017

Imaginad que, espoleado por los comentarios de hoy, @marianorajoy se anima, ve una de Albert Serra Y LE FLIPA. — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) 26 de enero de 2017