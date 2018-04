Premio a un Halloween muy especial La actriz Silvia Abril fue la 'hada madrina' de la clausura, con aparición por sorpresa en el escenario del Kursaal de su pareja, Andreu Buenafuente. / JOSÉ MARI LÓPEZ El spot de la agencia madrileña para la cadena de comida rápida se iba a difundir únicamente en España, pero finalmente se emitió en 35 países. Los creativos coronan la invitación de Burger King a sus clientes a disfrazarse de payasos ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN Domingo, 15 abril 2018, 08:25

. La campaña de la agencia madrileña Lola MullenLowe para Burger King 'Scary Clown Night' se llevó anoche el Gran Permio del c de c 2018, en la gala celebrada en el Kursaal donostiarra tras tres intensas jornadas por las que han pasado más de 2.000 profesionales del sector publicitario. Bajo el lema 'Ven de payaso, come como un rey', la campaña galardonada invitaba a un whopper a los clientes de la cadena de comida rápida que acudieran disfrazados de clowns a sus establecimientos el pasado 31 de octubre, entre las 20.00 horas y la 1.00 hora, es decir, la noche de Halloween.

El anuncio, rodado por Rodrigo Cortés, instaba también a los participantes a subir su foto a las redes sociales bajo los hashtags #ScaryClownNight o #PayasosTerroríficos. El resultado de la propuesta «nos ha sorprendido a todos con una idea poderosa que ya ha dado la vuelta al mundo, impecablemente rodada e interpretada», señaló Félix del Valle, presidente del jurado del certamen del Club de Creativos y directivo de Ogilvy Brasil. El spot, emitido entre otros países en EE UU, Reino Unido, Alemania, España, Rusia, Suecia, Sudáfrica, Japón, Brasil y Argentina, ya se había obtenido el reconocimiento del sector con galardones como el Golden Glove Award 2018. Su impacto, en términos de menciones en medios y redes sociales, resultó descomunal.

A nadie se le oculta que el recurso a la figura del payaso encierra una irónica réplica al emblema de McDonald's, la cadena de la competencia, algo que el director creativo de Lola MullenLowe, Pancho Cassis, reconoció como poco habitual, pero que atribuyó a que «Burger King suele ser un cliente muy atrevido, valiente y echado para adelante, así que tras pasar por los abogados, se acabó emitiendo». Y aunque pensado originalmente para España, el anuncio se acabó emitiendo en 35 países. Resultado: se invitó a 110.000 clientes que en la noche de Halloween acudieron a los establecimientos de la cadena disfrazados de payasos y, no obstante, las ventas crecieron un 13%. «Nadie quiere ver publicidad, nadie desea que le machaquen con anuncios -comentaba ayer Cassis-. La publicidad ha de asumir el rol de entretener y dar a la gente algo útil». En esta filosofía se enmarca la génesis del anuncio galardonado.

Gran Premio Nacional de Creatividad c de c de Honor 2018 Oros Apartado Ideas 'El hombre invisible', de DDB para Audi; 'Por siempre jamás', de Proximity para Audi; 'Camaleón', de Contrapunto para Mercedes-Benz (Smart); 'Más allá del dinero', de MRM McCann Spain para Banco Santander; 'Scary Clown Night', de Lola MullenLowe para Burger King; y 'Decisions' de Sra. Rushmore para International Committee of the Red Cross. Apartado Ejecución 'Por siempre jamás', de Proximity para Audi; 'Llave Allen', de McCann España/Landia para Ikea; y 'Scary Clown Night', de Lola MullenLowe para Burger King, en Audiovisual. 'Cruceros como somos' ('Capitán', 'Niña' y 'Siesta'), de SCPF para Pullmantur Cruceros, y 'Eterno Calderón', de Lola MullenLowe para Revista Libero, en Gráfica. 'Préstamo Expansión Chrome Extension', de Grey para Banc Sabadell, en Digital. 'Scary Clown Night', de Lola MullenLowe para Burger King, en Experiencial. Premio Juan Mariano Mancebo al Joven Talento

El Gran Premio del c de c 2018 se anunció ayer tarde durante la gala celebrada en el Kursaal que contó con una presentadora 'sorpresa': Silvia Abril, acompañada al principio del acto por Andreu Buenafuente. Tal y como ya se había anunciado, el c de c de Honor 2018 recayó en Leopoldo Pomés y Karin Leiz, fundadores del Studio Pomés y responsbles de campañas como la de las burbujas Freixenet. En cuanto al I Premio Mariano Mancebo al Joven Talento, la distinción fue a parar a Jesús Revuelta, de FCB, y Miguel Ángel Duo, de China.

«Brillantes y de relevancia»

A partir de ahí, el resto de los galardones cayeron en cascada. Los 24 profesionales que integraban el jurado de este año concedieron tres oros, 24 platas y 34 bronces, divididos en los apartados de Ideas y de Ejecución. En opinión de Del Valle, «tenemos un palmarés en el que cada vez se ven más campañas hechas en España para el mundo. Campañas que confirman el poder de nuestras agencias y creativos para exportar trabajos no sólo brillantes sino también de gran relevancia. Hemos visto también grandes marcas haciendo grandes campañas, lo cual es una buena señal para la salud de nuestra industria. Los casos de Burger King y Audi son claros ejemplos», indicó el presidente del jurado. «Seguimos siendo fuertes en guión y que sabemos contar buenas historias. Faltaría quizás dar un paso más en innovación, uso de tecnología y creación de productos».

Entre los premiados en el apartado de Ideas y además de la citada 'Scary Clown Night', figuran con un oro 'El hombre invisible', de DDB para Audi; 'Por siempre jamás', de Proximity para Audi; 'Camaleón', de Contrapunto para Mercedes-Benz (Smart); 'Más allá del dinero', de MRM McCann Spain para Banco Santander; y 'Decisions' de Sra. Rushmorepara International Committee of the Red Cross. En el apartado de Ejecución, en la categoría de Audiovisual, los oros fueron otorgados a 'Por siempre jamás', de Proximity para Audi; 'Llave Allen', de McCann España/Landia para Ikea; y una vez más, 'Scary Clown Night', de Lola MullenLowe para Burger King. En la categoría de Gráfica, a la campaña 'Cruceros como somos' ('Capitán', 'Niña' y 'Siesta'), de SCPF para Pullmantur Cruceros, y 'Eterno Calderón', de Lola MullenLowe para Revista Libero. En la categoría de Digital, fue premiada con oro 'Préstamo Expansión Chrome Extension', de Grey para Banc Sabadell, y en la categoría de Experiencial, la gran triunfadora del encuentro, 'Scary Clown Night'.

Este XIX del Club de Creativos, tercera edición que se celebra en Donostia, ha contado con la colaboración de Facebook, en calidad de co-organizador, y de San Sebastián Turismo & Convention Bureau. Tanto los responsables del encuentro como las instituciones locales y del territorios ya manifestaron en vísperas del encuentro su deseo común de dar continuidad a este evento que, más allá de suponer un retorno económico, proyecta una imagen de ciudad vinculada a la creatividad y las industrias culturales.