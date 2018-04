Pre-FANT egitarauak Bizkaira eramango zaitu Buñuel zinema-zuzendaria, 'Le fantôme de la liberté' filmeko aktoreekin hizketan / AFP Bilbon, hilaren 23 eta 27 bitartean, Frantziako zinema fantastikoko hiru lan klasiko ikusi ahal izango dira, trailer faltsu hoberena aukeratuko dute, new wave elektronikoaren hoberena omenduko duen festa-ikuskizuna egingo dute, film laburren gidoien tailerra... DV Miércoles, 4 abril 2018, 12:20

Donostiako Fantasiazko Zinemaldia urruti sentitzen baduzu, baina zinema-zaletasunak urtarorik ez duela ere uste baduzu, Bilbora irteera egiteko aitzakia paregabea suertatuko zaizu apirilaren 23tik 27ra. FANT zinemaldi fantastikoaren 24. edizioa maiatzaren 4tik 11ra egingo da, baina aurretik, apirilaren 23tik 27ra, doako zenbait jarduera izango dira BBK Aretoan, Guggenheim Bilbao Museoan eta Bilborock aretoan.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, Kale Nagusiko BBK Aretoan, apirilaren 23, 24 eta 25ean, bina saio izango dira egunero, 18:00etan eta 20:00etan. Lehen saioan, Frantziako zine fantastikoko hiru lan klasiko ikusi ahal izango dira jatorrizko bertsioan, gaztelaniazko azpitituluekin: Maurice Tourneurren 'La main du diable' (1943), Luis Buñuelen 'Le fantôme de la liberté' (1975) eta Georges Franjuren 'Les Yeux sans visage' (1960).

Bigarren saioan, Sitges Tour a Contracorriente esperientziaren baitan, iaz ekoitzitako eta Sitgeseko zinemaldiaren azken ediziotik igaro diren bi lan ikusi ahal izango dira: Brian Taylorren 'Mom and Dand' film estatubatuarra eta Shane Abbessen 'The Osiris Child' australiarra. Apirilaren 26an, Bi Liu Jianen "Have a Nice Day" animaziozko film txinatar odoltsua ere eskainiko da saioan.

Halaber, hilaren 25ean Guggenheim Bilbao Museoaren auditoriumean, Angel Sala Sitgeseko zinemaldiaren zuzendariaren eta Juan Zapater zine kritikari bilbotar eta BilbaoArteko zuzendariaren arteko topaketa izango da. Salak idatzi duen 'Just imagine. 50 títulos esenciales del cine de ciencia ficción' liburuari buruz hitz egingo dute.

27an, saio bikoitza izango da Bilborock aretoan. Arratsaldeko 20:00etan Darkfest jaialdiaren trailer faltsu finalistak eskainiko dira, baita epaimahaiak aukeratutako irabazlea eta ikus-entzuleen boto gehien jaso dituena ere. Saiora doazenek, FANTen Ikus-entzuleen Saria jasoko duen trailer faltsua ere bozkatu ahal izango dute. Lan horrek 200 euroko saria jasoko du.

Koldo Serra eta Roberto San Sebastián euskal zinegileak kide izango diren epaimahai adituak aukeratuko du 700 euroko saria jasoko duen trailer faltsu hoberena. Horrez gain, lehiaketak irauten duen bitartean, plataforman trailerrak ikusi, sareetan konpartitu eta hoberenen aldeko botoa eman ahal izango da. Ikus-entzuleek aukeratutako lanak 350 euroko saria jasoko du.

New wave elektronikoaren gaua

Trailer faltsuen emanaldiaz gain, apirilaren 27ko gaueko programazioaren barruan, 1980ko hamarkadako new wave elektronikoaren hoberena omenduko duen festa-ikuskizuna egingo da, 80'Beat taldearen kontzertuarekin. Mamba Beat edo Doctor Deseo taldeeko musikariak elkartu dituen taldea da 'V' telesail mitikoko bisitariak janzten ziren moduan mozorrotuta. Bilborockeko saioek sarrera librea izango dute, baina beharrezkoa izango da txarteldegian gonbidapena jasotzea ekitaldiaren egunean bertan.

Bestalde, aurten ere Bizkaiko beste herri batzuek bat egingo dute FANT jaialdiarekin, aurreko egunetan proiekzioak programatuz: apirilaren 17an, 21:00etan, Getxoko Kultur Etxeak Haritz Zubillaga bilbotarraren 'El ataúd de cristal' lehen film luzearen proiekzioa antolatu du Areetako Andres Isasi Musika Eskolan; Barakaldo Antzokiak, bere aldetik, FANTen azken edizioa irabazi zuten film laburren saioa eskainiko du apirilaren 24an, 19:00etan.

Horrez gain, FNACek film laburren gidoien tailerra antolatu du, eta IMVAL - Estudios Audiovisuales etxeak emango du, hilaren 24an. Gainera, 28an, 18:00etan, makillaje eta fantasiazko pertsonaien karakterizazio tailerra ere antolatu du, umeei zuzenduta. Bilbon egingo diren jarduera guztiek sarrera librea izango dute, leku guztiak bete arte.