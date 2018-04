Ana Pozas rompe 14 años de silencio con un single solidario Ana Pozas, ayer, en su tienda Una Mamá en las Nubes, con sede en Urnieta. / USOZ La donostiarra presenta hoy en la FNAC 'Tú', una canción cuyos beneficios se destinarán al proyecto de humanización del hospital materno-infantil JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 5 abril 2018, 08:22

Comenzó a componer coincidiendo con el cambio de milenio y tras patearse mil y un garitos de su ciudad, lanzó su primer disco, 'Seguir viviendo' (2001). Había fichado con Dro East West, filial de la multinacional Warner, y canciones como 'Chavita' o 'El café de los domingos' corrieron como la pólvora en la radiofórmula; tanto es así que su pop-rock trascendió el ámbito vasco. Sin embargo, tras publicar un segundo trabajo que grabó en Los Ángeles, 'Sin querer' (2004), tomó la decisión drástica de dejar la música, justo en su mayor momento de popularidad.

Ahora, 14 años después, Ana Pozas (Donostia, 1977) ha vuelto al estudio para grabar una sola canción con fines solidarios, 'Tú', que presentará hoy a las 19.00 horas en la FNAC de la capital guipuzcoana. Los beneficios obtenidos por su venta irán a parar íntegramente a Super H, Asociación de Ayuda a la Investigación y al Niño Oncológico o con Enfermedad Grave.

Una decisión difícil

«Dejé la música porque no me parecía un estilo de vida compatible con la maternidad»

Antes de explicar el porqué de este retorno y de descubrir si tendrá carácter puntual o no, la altzatarra recuerda lo difícil que fue guardar la guitarra en el armario. «Llegó un momento en el que tuve que plantearme si quería continuar o no. Tuve una entrevista con un mánager de Madrid que me animaba a dar el paso pero hacerlo suponía trasladarme allí y hacer un esfuerzo personal muy grande con respecto a mi pareja. Además, la música no me parecía un estilo de vida para compatibilizar con una posible maternidad», asegura quien hoy es madre de tres hijas de 10, 8 y 6 años: «Tuve un momento de crisis, lo lloré mucho pero decidí dejarlo. No sé si me equivoqué o no, pero soy feliz con mi vida actual».

Licenciada en Psicología, trabajó unos años como psicóloga y orientadora laboral antes de centrarse en la crianza de sus hijas. Hace un tiempo decidió reinventarse como emprendedora y junto a otras dos compañeras regenta Una Mamá en las Nubes, una tienda para niños con sede en Urnieta que vende juguetes, libros alternativos con base educativa y moda responsable.

En todo este tiempo de «mutismo absoluto» no ha tenido tiempo de escribir y tampoco de cantar. «Cada vez que sacaba la guitarra venía alguna de mis niñas y la aporreaba, así que me he quedado con las maracas infantiles y el xilófono», bromea. Sus comienzos coincidieron en el tiempo con los de La Oreja de Van Gogh y Álex Ubago, con quienes compartía oficina de management (Get In), y cuando hoy día se encuentra con ellos reconoce sentir cierta nostalgia. «Me da envidia el escenario, el contacto con la gente y cantar, porque es algo que disfruto muchísimo. Ahora bien, cuando me hablan de giras de tres meses por Sudamérica no me da tanta envidia... Es algo que con veintitantos años no te pasa tanta factura pero ahora no me veo... A mí me habría costado mucho renunciar a dejar a mi hija pequeña en casa. Creo que es Bustamante quien decía: 'Me fui de gira con el bebé gateando y cuando volví ya sabía andar'».

Homenaje a los que cuidan

En diciembre del pasado año habló con su amiga Almudena Salas, fundadora de la asociación guipuzcoana Super H, y le ofreció grabar 'Tú' con fines benéficos. Es una canción que tenía escrita desde hace tiempo y que, de hecho, no desentonaría en su primer disco, más calmado y acústico. Pozas contactó con su antiguo guitarrista, Rubén Caballero, y registraron el tema en los estudios Higain de Haritz Harreguy. El sonido de la acústica y unas suaves programaciones acompañan la voz de la donostiarra, que deja clara la vocación solidaria del single en un estribillo que reza: «Tú, con el gesto más pequeño consigues hacer de mi tierra un universo».

«Es casi una nana, muy pequeñita, que pretende ser un homenaje a los que cuidan a los demás, a quienes dan soporte y aliento. Son muy importantes pero muchas veces no se les reconoce ni se les cuida y terminan doblemente quemados», apunta Ana sobre este single que se puede adquirir por 3 euros en la web 'unamamaenlasnubes.com'. También intentarán venderlo en tiendas y librerías del territorio y hoy llevarán ejemplares a la FNAC, donde además de 'Tú', Pozas interpretará 'Chavita', la canción por la que más se le recuerda. El dinero recaudado se donará íntegramente al proyecto de humanización que Super H lleva a cabo en el hospital materno-infantil de Donostia: las paredes de su sección de urgencias, oncología y la tercera planta están siendo decoradas con dibujos coloristas para «mejorar la experiencia del niño» enfermo.

Tras este retorno, Ana ve «más factible» volver a grabar un disco ahora que la técnica ofrece más posibilidades. Según confiesa, «el gusanillo siempre ha estado ahí, latente», y en el cajón guarda algunas canciones viejas que no le importaría recuperar e interpretar «a nivel pequeñito». «Tengo mono de escenario, pero no de grandes citas ni grandes campañas de promoción. Digamos que dejo la ventana y la puerta abiertas. Hace un año no habría imaginado que volvería al estudio a grabar una canción, y sí me gustaría retomar la composición e interpretación de canciones», concluye.