El poeta por antonomasia

Los dos últimos poemarios de Jorge González Aranguren son finas esquelas poéticas del vivir entre sueños, realidades, luces y sombras del quehacer diario | SANTIAGO AIZARNA Sábado, 26 mayo 2018

Diría yo (y digo) que se trata del poeta por antonomasia (en la segunda de las acepciones de esta sinécdoque incluyendo también la primera y aumentando la carga con la autonomasia si esta palabra existiera en lengua castellana como debiera existir aún más allá del diccionario de uso de María Moliner).

Es decir, un poeta de cuerpo entero que va por la calle exhalando versos mentales, posados los ojos de su percepción en aquello que la gran mayoría nada vemos, sobresaliéndole los picos de los versos desde la orilla y el orillo de su alma, que no digo esto porque es amigo mío sino porque así es este personaje, que vendría bien aquí, supongo, decirlo en forma de cita, aquella nota con la que se principia la obra 'Utopía' de Tomas Moro hablando del 'incomparable Cuthbert Tunstall, obispo de Londres y de Durham y jefe de los archivos reales e íntimo amigo suyo, del que dice que «de sus méritos no diré aquí nada, no porque piense yo que la amistad sea un testigo poco fiable, sino porque su virtud y su sabiduría son mayores de los que yo pueda encomiar y tan conocidas por todas partes y tan ilustres que ni debo hacerlo, so pena de parecer que quiero alumbrar el sol con un candil».

Y, añado que cualquiera puede verlo nuevamente en este su último libro en dos partes, que, en la primera de ellas se nos presenta como sueño quebrado en algo como nostalgia de paisaje vivido y perdido que, todos los que a Jorge le conocemos sabemos cómo y por dónde se extiende.

Primer poema pues para desandar caminos por esa añoranza, esa reminiscencia, que así viene escrito:

«Sin color en mi sueño, la laxitud de un mar/ que yo busqué a menudo en los mapas de chico, / en otros ojos o/ en almanaques, en mañanas de raso, / y todo para mojar los dedos, / para sentir una presencia/ que perdurase y me venciese;/ llevarlo quieto y silencioso, / gozar de esa ondulada eternidad o de esa luz, / de ese tenerlo cerca/ y pasarle la mano/como a un buen can, como al corte/ de una guadaña que no hace sangre, / tan benevolente, fiel amigo.

«Hace hoy cuatro lustros / que te perdí, / y fue por un embuste, por el derrumbamiento/ o la tonta inacción de un alma poco diestra, y lo hice / para recuperar otro paisaje / -ya ves tú- / con más verdes, / pródigo en humedad, en recortes/ de nubes, / donde pasa la lluvia como en las oraciones de los lamas, / y el gozo suena siempre con sordina/ o no suena. / Cuatro lustros que son papel de tango / para que mi dolor tenga migajas / de buen hacer/ y así se duerma un poco, / se filtre un poco, me golpee un poco, / porque deje / sus cosas puntiagudas junto a los pares de zapatos,/ en la sobretarde, / sin mirarme a la frente, sin hacer risas de las lágrimas. / Incoloro en mi sueño; si me apuras, / de un siena algo mate, desvaído /entre mis palmas, porque todavía / éramos jóvenes / y nos amábamos. / Te perdí en el anochecer / con las olas tendidas y aquel unto / que sobre la cubierta me ofreció / el anciano mistral. / Ahora te sueño, ahora/ que nada puede remediarse.»

'Partido por gala en dos' este nuevo poemario de este gran poeta que todos sabemos que es Jorge González Aranguen, el primer rellano del que se ha extraído semen o semilla paisajística y titulado 'El vuelo de las hojas', con el espaldarazo y patronazgo inmenso de la cita quevedesca de «[...] quiera mi suerte, / que nunca duerma yo, si estoy despierto, /y que si duermo, que jamás despierte»; es decir, un barrido de su sensorial y sentimental acorde con notas que se apegan a su trayecto existencial, postes y piedras, aires, fríos, soles y vientos, alisedas, arbolitos, etc., con sus preciosistas términos que, por sí solos revelan su poética textura, se nos abre el segundo poemario 'El mimbre en los tabiques' con este otro poema que nos habla de algo como de un estridor especial, el del «Como mover la uña/ por la pizarra / y que corra suelta,/ o chupar una pila alcalina. /Casi el mismo ruido, ese calambre, el vientre/ de la pared, / sus nervios y/ arteriolas, /su caligrafía. / Posar desnudo. Frente a la ventana, / la sombra en hilos, que soy sombra, / que soy pila de cinc. / Siempre las diez y diez en el reloj; si llegara a verte,/ sería un golpe/de electricidad, una picana,/ y no es fácil, no es / nada fácil, amor de mi entretela./ No te llamo, te pido. / ¿Y para qué? -me vas a preguntar-, lo rancio permanece, no te arrimes / a esa bombilla/ con su nervio, émula de la llama.»/

«Que no la encienda, pero tú / ardes lentamente desde lejos/ dándote besos fríos y girando,/ a segundos apenas de las diez y diez./ Desde muy lejos, y la movilidad/ ahora de la uña, pues la noche es ancha y/ no recurre a su carne. / Se acoplan en su vértice/ los negativos de otras noches;/sobre sus andamios, las estrellas fijas. / Apetece raspar; / lúnulas de la mano, y los cinco dedos.»/

Jorge González Aranguren (San Sebastián, 1938), sobra decirlo, obtuvo los premios Ciudad de Irun con 'Largo regreso a Ítaca y otros poemas' (1972) y el Adonais con 'De juegos, tigres, ríos' (1976). El volumen 'Fuego lento' (1989), publicado por la Universidad del País Vasco, reúne sus nueve primeros poemarios, a los que siguieron 'Aquellas casas' (2003) y, en esta misma colección, 'Qué perezosos pies' (2007). En 2005 la revista 'La Ortiga' le dedicó un número monográfico y parte de su obra ha sido traducida al alemán, inglés, francés, italiano, euskera y mallorquín.