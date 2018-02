Sacristán: «Los poderosos nos representan, no son extraterrestres, no nos equivoquemos» El actor representará 'Muñeca de porcelana' en el Coliseo eibarrés. / MIKEL ASKASIBAR José Sacristán, actor A los ochenta años sigue subiendo a los escenarios guiado por la curiosidad y el deseo de seguir jugando. Hoy y mañana lo vuelve a hacer en Eibar ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 19 febrero 2018, 07:42

Inaugura las XLI Jornadas de Teatro de Eibar representando junto a Javier Godino la obra de David Mamet, 'Muñeca de porcelana'. Escrita por el autor norteamericano en 2015 para que la interpretará Al Pacino, Sacristán estrenó en España un año después esta crítica directa al poder, representado por un rico empresario que a punto de jubilarse regala un avión a su amante.

- Ha comentado que esta obra es una colonoscopia al poder. ¿Se la hacen con sedación o a pelo?

- A pelo. Mamet no es partidario de disimulos o de paliar. Es una forma de investigación, de descubrir el alcantarillado del poder como Mamet suele hacer. ¡Es a pelo, es a pelo!

- Un empresario que regala un avión a su amante no es de los que espera que le estropeen la fiesta.

- Claro, no están acostumbrados a eso este tipo de personas. Pero siempre frente a una forma de poder hay otra forma de poder mayor y ahí está el pugilato. Indudablemente hay unas esferas en las cuales lo que se resuelve ya es a vida o muerte. De todo esto se habla en la función.

- ¿La obra trata sobre el poder en mayúsculas o también sobre el poder que a la mayoría le gustaría tener y solo unos pocos logran?

- El matiz lo pone cada uno. En principio Mamet viene a decir que hay unos comportamientos en las altas esferas que todos sabemos cómo se producen y se resuelven. Y lo que nos cuestiona la obra es qué pintamos nosotros en todo esto. ¿Somos inocentes, somos ajenos o partícipes? Algo de corresponsabilidad nos toca. Hay niveles de responsabilidad, incluso criminal, pero lo difícil es encontrar inocentes.

- ¿También entre los que en teoría son víctimas del poder?

- Es que los poderosos nos representan. No conviene que nos equivoquemos tanto. Son gente que está ahí, no son extraterrestres, no han venido en naves espaciales. ¡Somos nosotros los que los ponemos ahí! Y en nuestro país lo tenemos comprobado. Se sabe que roban, que son unos chorizos y se les sigue votando. Se les vuelve a jalear y aplaudir.

- Su personaje en esta función podría ser la otra cara de la condición humana respecto a Willy Loman, el protagonista de 'Muerte de un viajante' que usted interpretó con tanto éxito.

- Están en las antípodas. La otra cara, pero sin que se reconozcan la una a la otra. Loman es precisamente la víctima propiciatoria de la forma de vida que propone esta gente. Pero está bien sacar a colación a Arthur Miller porque él y Mamet van de la mano, aunque en Miller hay una reflexión que incluye más carga de profundidad. De cualquier manera ambos lo que hacen es una crónica de su tiempo, lúcida, rigurosa y en el caso de Mamet además con mala leche.

- Supongo que se siente más cercano al protagonista de 'Muerte de un viajante' que al creado por Mamet.

- Sí, claro. Este es un personaje maravilloso como actor y lo disfruto mucho, pero lógicamente por trayectoria y por todo yo soy un viajante más.

- ¿Cuánto más alejado está un personaje del Sacristán ciudadano más le interesa como actor?

- Me resulta atractivo un personaje según esté construido, según el talento del autor, pero si además hay esa diferencia el atractivo puede ser mayor. Además los malos siempre tienen algo especial. Y este es uno de esos malos, como todos los grandes personajes, que no está hecho de una pieza. Mucha gente me ha dicho que hay momentos en la obra en los que de pronto estás con él, llegas a entender que se manifieste y opere de esa manera determinada.

«Los actores deben saber que este oficio se aprende, pero de verdad de verdad no hay quién te enseñe»

«¿Somos inocentes, somos ajenos o partícipes? Algo de corresponsabilidad nos toca»

«El poder moral es lo que más importa porque entonces se decide lo que está bien y lo que está mal»

«Llamar presos políticos a los independentistas catalanes es una falta de respeto»

- ¿Exagera Mamet cuando dice que esta obra es mejor que el sexo oral?

- No tengo ni idea. En Chinchón, mi pueblo, la idea que tenemos del sexo oral no coincide para nada a la hora de hacer una aproximación siquiera con una obra de teatro, sea esta u otra cualquiera. El señor Mamet sabrá de lo que habla. En Chinchón cuando se habla de estas cosas no lo relacionamos con el teatro, jajaja.

- ¿Los actores ejercen poder sobre el público cuando están en el escenario?

- No. El poder te lo da el personaje y tu relación con los compañeros. Aunque hay ocasiones en que un actor se sube al escenario y tiene una toma de poder en cuanto que llama la atención. Pero yo no soy de los que se suben a un escenario a decir aquí estoy. Sé que hay una cuarta pared, invisible, pero la hay. Lo que me importa es lo que ocurre en el escenario y con mis compañeros. Que todo eso lo esté viendo alguien o no me es ajeno. O me debería serlo. No salgo a ejercer ningún tipo de poder, todo lo contrario, salgo a contar una historia.

- Volvamos a la vida real. ¿Es difícil saber quién ostenta de verdad el poder?

- Creo que se sabe, lo que ocurre es que se disimula. El origen mismo del poder qué coño importa si tú sufres los efectos. Llega un momento en que lo importante es tratar de neutralizarlo y no padecerlo. En el caso de esta función sabemos que los hilos que mueven el poder son los económicos en complicidad con el poder político. Y a partir de ahí te haces con el poder moral, lo que más importa porque entonces se decide lo que está bien y lo que está mal.

- Usted, que nació en plena guerra civil, ¿qué opina de quienes hoy han olvidado lo que sucedió o de los que lo utilizan para atizar fantasmas?

- Afortunadamente estos son otros tiempos. Por ejemplo, llamar presos políticos a los independentistas catalanes me parece una falta de respeto a los verdaderos presos políticos. Y con los exiliados lo mismo, ni exiliados ni coñas, son huidos de la justicia.

- ¿Qué le puede decir a los jóvenes a los que la guerra civil les parece historietas del abuelo?

- Ya no tengo ganas de perder el tiempo, que se informen por otro lado. Ha pasado mucho tiempo, que cada uno haga su lectura. El que no ha puesto interés que no me pregunte.

- ¿Cuando está creando un personaje lo trata de usted o de tú?

- Depende del personaje, me pasa como con la gente. Afortunadamente de un tiempo a esta parte puedo elegir y los trato con muchísimo respeto y cariño porque me gustan.

- ¿La mejor manera de aprender este oficio es junto a un gran actor o actriz?

- Antes no había donde elegir porque casi no había escuelas. Ahora que sí lo hay que cada uno escoja su camino, siempre pensando que a ser actor se aprende, pero de verdad de verdad no hay quién lo enseñe.

- ¿Para seguir haciendo teatro a los 80 años qué es lo que más necesita? ¿La curiosidad?

- Sin curiosidad lo tienes jodido sea a los 80 o a los 15 años. La curiosidad es incuestionable en un oficio como este. Es lo que en un escenario te lleva a hacer creer a los demás que eres lo que no eres. En mi caso, al margen de la curiosidad que siempre hay que mantener despierta, lo principal es la satisfacción de poder seguir jugando. La base fundamental de ser actor es lo que tiene de juego, como cuando eres un crío y quieres ser un gánster o un pirata. Y también tener la suerte de poder elegir a los compañeros de juego, tanto el personaje como la gente que me acompaña sobre el escenario.