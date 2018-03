La piel y el cerebro de Esther Ferrer

Sólo los monos se ríen unos de otros, pero aún se desconoce si pueden reírse de sí mismos. Son datos importantes para Esther Ferrer (San Sebastián, 1937). Apuntan a los humanos como únicos depositarios de todos matices de la risa. Matices también geográficos o raciales, pues la veterana artista conceptual cita estudios que prueban que la vocal dominante en los chinos a la hora de partirse la caja es la 'i' -«sí, como en las películas», aclara- mientras que los occidentales tienden a la 'a' y otras culturas la 'u'.

La histórica Ferrer, ninguneada durante décadas y ahora «de moda», como dice con mucha sorna, inauguró ayer en el Guggenheim la exposición 'Espacios entrelazados', con nueve instalaciones inéditas concebidas desde los años setenta hasta la actualidad. Una de ellas, la más vistosa y sonora, se titula 'Las risas del mundo'. Consiste en 37 'tablets' colgadas del techo. Debajo, un mapamundi y encima de cada región, la imagen de una boca de una persona perteneciente a ese territorio. Cuando el espectador se acerca, rompe a reír.

Un poco más allá se sitúa un cuartito con libros sobre la risa a la entrada -Bergson, Freud, Berger- y dentro un micrófono abierto a las risas de los visitantes. Quedarán grabadas y con ellas Ferrer dará un concierto el 19 de mayo. En la habitación ya hay escritos unos grafitis y las paredes permanecerán abiertas a las aportaciones de los que entren. La cita de Charles Chaplin dice: «Un día sin risa es un día perdido».

Ferrer presentó ayer su trabajo acompañada de la comisaria de la muestra, Petra Joos, y del director general del museo, que recordó la cascada de premios que ha recibido la artista desde que representó a España en la Bienal de Venecia de 1999. El Gure Artea del Gobierno Vasco, el Nacional de Artes Plásticas y el Velázquez, así como situación privilegiada en las salas del Reina Sofía, subrayan la importancia de la donostiarra, residente en París desde lo sesenta y pionera de la performance y del arte conceptual.

La exposición Título Espacios entrelazados. Artista Esther Ferrer. Lugar Guggenheim. Fechas Hasta el próximo 10 de junio.

«Primero el cuerpo y luego el cerebro», apunta para indicar la «penetración» del visitante en la exposición. La entrada consiste en un pasillo estrecho lleno de plumas blancas y negras concebido para activar la piel y la percepción del espectador. «Sería mejor atravesarlo desnudo, pero entiendo que el museo no comparta este criterio», suelta con ironía.

«La piel es la frontera, origen de la información, maquillaje, saco con agujeros que se transforma con el tiempo, soporte del deseo, el amor y el dolor», enumera la artista. Es también la fuente de las discriminciones, «aunque si eres un negro rico te verán como un blanco», incide. Ya dentro de la sala, en la planta baja del museo, de frente aparece una instalaciones con cables, restos de placas de ordenadores y otros artefactos de desecho que una vez acaben serán destinado a su lugar natural, la chatarrería.

La artista quiere que de su muestra sólo quede «alguna foto y el recuerdo». La obra en sí no tiene valor. Lo tiene en la medida en que activa la respuesta del visitante. «Por eso trabajo a lo pobre, con cuerdas, alambres y sillas baratas porque todo esto desaparecerá como obra de arte y volverán a ser cosas cuando se acabe la exposición».

Una radicalidad propia del conceptual que llevó a sus extremos en sus giras en los sesenta y setenta con el grupo Zaj, compuesto por Juan Hidalgo, Walter Marchetti, Ramón Barce y ella misma. No tiene ni una foto de sus performances en The Kitchen, la mítica sala neoyorquina, en Harvard, en la Universidad de California en Berkeley o en Alemania, a la que acudió el mismísimo, el dios ante el que se quitan el sombrero los conceptualistas. «Sólo tengo alguna imagen con John Cage, que nos apoyó tanto. Pero no siento ninguna pena. Eso sí, me he dado de alta en las asociaciones de derechos de reproducción de imágenes, porque hay personas que sí tienen testimonios de lo que hicimos y los están vendiendo muy caros».

Hilos y cables

La performance y otras acciones del conceptual, la tendencia antisistema del arte contemporáneo, «han entrado en el mercado porque los museos y las galerías las han institucionalizado». La artista incluso tiene ahora un perfil en facebook hecho por sus seguidores del que no quiere saber nada. Lejos queda aquel artículo del vespertino 'Hierro' que cita siempre que viene a Bilbao. «Fue por una performance. Me llamaban puta», y se ríe.

La risa otra vez, en esta exposición que también tiene su parte más seria en las instalaciones hechas con hilos y cables, en las que invita al espectador a situar su cuerpo en distintos puntos para comprobar el cambio de perspectiva. Es imposible no admirar la sabiduría y la simpatía de la artista. Quizá a su pesar, un monumento vivo. Y una impecable exposición que moviliza neuronas y sentimientos.