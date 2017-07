Trueba: «Hay películas de jazz que parecen 'vida de santos'. Prefiero la crudeza»

Dice Fernando Trueba que siempre viaja «feliz» a Donostia porque «es una ciudad donde respiro dos de mis mayores pasiones: el jazz y el cine. Bueno, y la gastronomía», añade. El jazz y el cine son las razones por las que el director viene esta vez a San Sebastián. Hoy y mañana presenta en Tabakalera dos proyecciones en el ciclo Jazz Zinema, que promueve la Filmoteca Vasca.

La primera es esta tarde. Trueba presenta su filme 'Calle 54', producido en el año 2000, «una película decisiva porque marcó el inicio de mi mayor vinculación profesional con la música». Y la segunda, mañana por la tarde: el cineasta ha elegido como su «película favorita» 'The Connection', dirigida por Shirley Clarke en 1962, «una visión cruda del mundo del jazz de finales de los 50 y principios de los 60, mi momento predilecto en la historia de la música», según explica, afable, a través del teléfono. «¿Qué tiempo hace en Donosti? ¿Llevo algo para la lluvia?», pregunta.

-Vuelve a San Sebastián. Es usted un visitante habitual.

-Me encanta la ciudad. Siempre da la sensación de estar culturalmente muy viva, y a la vez es muy bella, ideal para el paseo tranquilo. Quizás los donostiarras no comparten mi impresión, pero pienso que es una ciudad que ha sabido conservar sus edificios, sus tiendas, sus paisajes. Es 'conservadora' en el mejor sentido de la palabra, aunque sé bien que quienes se llaman conservadores, al menos en política, suelen arrasar con todo... Y por supuesto, gastronómicamente es única.

-Es también asiduo a los festivales donostiarras de jazz y de cine.

-Hace años que no he podido ir al festival de jazz, pero lo he disfrutado mucho. Es uno de los grandes, como todo el mundo sabe. Y qué voy a decir del de cine...

-Tiene doble cita en el ciclo sobre jazz y cine. Hoy presenta su propia película, 'Calle 54', protagonizada por los grandes nombres del jazz latin0. La rodó en el año 2000. ¿Piensa que ha envejecido bien?

-Nunca suelo volver a ver mis películas, pero en este caso la revisé hace poco porque se ha remasterizado, así que quien vaya a verla a Tabakalera disfrutará de una estupenda calidad de imagen y sonido. Para mí fue muy importante porque marcó el inicio de mi relación con Bebo Valdés y tantos músicos. También empecé a editar discos desde entonces. Fui feliz en el rodaje. Estábamos en Nueva York y disfrutaba en cada secuencia, con aquel desfile de tantos artistas estupendos.

-Además de su valor artístico esta película es hoy un extraordinario documento histórico de una época de la música latina.

-Aterra pensar cuántos de los artistas de la película han muerto: el propio Bebo, Gato Barbieri, Patato... Preferiría que el filme no tuviera valor documental y hoy siguieran vivos.

-Mañana presenta como «película favorita» 'The Connection'. ¿Por qué la eligió?

-Hay películas sobre artistas de jazz que parecen 'vidas de santos', como 'Bird'. Me gusta 'The Connection' porque es dura y retrata un momento tan duro como apasionante: los finales de la década de los 50 y principios de los 60. Es mi momento musical favorito.

-¿Por qué?

-Por duro y por auténtico. Los músicos de jazz empezaban a caer en el mundo de la droga, como ocurriría después con los grandes del rock, y Shirley Clarke lo cuenta con un aire jazzístico, precisamente. Es un filme de 1962 de cuando existía el cine norteamericano independiente de verdad. Ahora solo existe eso que llaman 'cine indie' y que en el fondo no es nada. La película está basada en una obra de teatro de Jack Gelber que cuenta esa historia de cine y adictos a los heroína.

-¿Prepara Fernando Trueba su próxima película?

-Tengo tres proyectos preparados y estoy a la espera de cuál encuentra primero financiación para arrancar. De momento espero disfrutar un par de días del jazz en San Sebastián, en el tiempo que me quede entre las proyecciones de la Filmoteca.