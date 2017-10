«Es mi película más cinematográfica, se vea donde se vea» Domingo, 8 octubre 2017, 08:36

Producida por una plataforma televisiva, donde se va a ver en exclusiva, sin estreno en cines, a Borja Cobeaga no le preocupan los formatos a la hora de concebir la que considera «mi película más cinematográfica».

«No he pensado mucho en lo que es cine y televisión, aunque sí he tenido en cuenta que se iba a ver en dispositivos de todo tipo. Pero al mismo tiempo hay gente que tiene en casa pantallas proporcionalmente más grandes que las de algunos cines», expresa Cobeaga. «Sí me obsesionó que los actores vocalizaran bien, pensando en que la gente que viera la película en móviles pudiera entenderles sin problemas. Es lo único que he hecho pensando en los dispositivos».

Cobeaga y San José también encuentran fuente de inspiración, y de asombro, en las series. «'The Americans' es una serie bastante sórdida, y el ambiente del piso también nos influyó bastante. Ahora las series se permiten cosas impensables, incluso para el cine. Hay un episodio de 'The Americans' en el que se pasan la mitad del tiempo cavando una zanja, como si fuera una película de Robert Bresson o del cine radical de los años 60».