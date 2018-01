El País Vasco es la comunidad en la que se compran más libros de ocio Aramburu firma ejemplares de 'Patria' en una feria del libro. / VÍCTOR LERENA/EFE Los índices de lectura mejoran de «forma modesta» pero sigue habiendo un 40% de la población que no lee nunca EFE MADRID/VITORIA. Viernes, 19 enero 2018, 10:07

El País Vasco es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de compradores de libros que no son de texto, un 57,9 %, que adquieren anualmente una media de 9,7 libros. Así lo pone de manifiesto el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2017 de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) presentado ayer. Su presidente, Daniel Fernández, aseguró que este estudio tiene un «sabor agridulce» ya que aunque los índices de lectura van mejorando de «una forma modesta», un 40 % de la población sigue siendo «inmune a los encantos del libro».

Por detrás de Euskadi como autonomía más lectora de libros de ocio figuran La Rioja y Aragón, mientras que la media nacional se sitúa en el 47,3 % de compradores de libros de ocio, diez puntos por debajo del País Vasco. El estudio pone de manifiesto un incremento del porcentaje de lectores en casi todas las comunidades autónomas. En el País Vasco se ha pasado de un 59,5 % de lectores en tiempo libre en 2011, a un 63,9 % en 2017, es decir que el año pasado era la tercera comunidad con mayor porcentaje de lectura por detrás de Madrid y Navarra. La media nacional se sitúa en el 59,7 %.

El estudio también señala que un 40,4 por ciento de la ciudadanía no lee nunca o casi nunca por ocio. El 35,1 por ciento de los que no leen es porque o no le interesa o no le gusta, razón que aumenta para el 49,4 por ciento para los no lectores con edades entre 25 y 34 años. Daniel Fernández destacó que la irrupción de la lectura digital no ha hecho crecer de forma significativa el número de lectores de forma global: «Mientras que ahora hay más gente viendo series de televisión que en el pasado, la lectura no ha dado ese salto tan grande».

‘Patria’ fue la obra de ficción más vendida en España en 2017 La novela del donostiarra Fernando Aramburu ‘Patria’ fue el libro de ficción más vendido en España en 2017, según los datos de la compañía Nielsen para su análisis ‘Bookscan’, en el que también destaca que la novela histórica, gracias a Dan Brown y Ken Follet, fue el género de más éxito. Según los datos de Nielsen, Aramburu «conquistó» a los lectores con una trama ambientada en el conflicto vasco, «todo un cambio» respecto a 2016, que lideró ‘Harry Potter y el legado maldito’. Las nuevas novelas de Dan Brown, ‘Origen’, y Ken Follett, ‘Una columna de fuego’, aparecen justo detrás en el podio de los libros más vendidos durante el año pasado. En el cuarto puesto se sitúa otra donostiarra, Dolores Redondo, con ‘Todo esto te daré’, y el quinto es para ‘El laberinto de los espíritus’, de Carlos Ruiz Zafón.

Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas que desde 2011 registran un mayor crecimiento de la lectura de libros en tiempo libre. En Euskadi el incremento ha sido del 7,4 %.

Respecto al perfil del lector, las mujeres siguen siendo mayoritarias en su tiempo libre, con 64,9 %, diez puntos por encima de los hombres, y que se eleva hasta los 21 puntos en el tramo de edad entre los 45 y los 54 años. Las menores diferencias, solo tres puntos porcentuales, se dan entre los jóvenes de 14 a 24 años.

En papel

El estudio revela también que más del 40 por ciento de la población sólo lee en papel mientras que un 20 por ciento ya lee libros en su tiempo libre en soporte digital. «El lector habitual sigue leyendo en papel», constató Daniel Fernández, que destacó que una parte importante de la lectura digital es de redes sociales.

La lectura en formato digital de todo tipo de contenidos se ha situado en el 76,3 por ciento, 18 puntos más que en 2012, pero la de libros es menor que la de prensa o redes sociales en este soporte, según este estudio, que revela también que el 80 por ciento de los libros digitales se obtuvieron de forma gratuita.

El barómetro también analiza la compra de libros: el 61,3 por ciento de los españoles compró libros en 2017 (frente al 55,4 por ciento de 2012), pero estos compraron un menor número de libros, 9,4 de media frente a los 10,3 de hace cinco años.

El director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Saenz, destacó que el hecho de que aumente el porcentaje de la población que lee al menos un libro al trimestre es una buena noticia pero calificó de «datos horrendos» el hecho de que haya gente que no quiera leer.