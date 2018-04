PACINO, PATERNO Y LA VETERANÍA

Hace una semana fallecía Milos Forman y la pérdida del director de 'Amadeus' y 'Algo voló sobre el nido del cuco' tuvo notable repercusión en medios y redes sociales. Bienvenidas sean todas las merecidas loas y parabienes, aunque uno no creía que el cineasta checo afincado en Estados Unidos fuera hoy día objeto de tanto aprecio, a pesar de aquellos dos pelotazos, o que estuviera considerado uno de los más grandes directores de las últimas décadas. Se depositó un amable velo sobre la floja recepción crítica que tuvieron en su día 'Hair', 'Ragtime' o 'Valmont' (que tuvo mala suerte al llegar después de 'Las amistades peligrosas' con la misma novela).

Con los merecidos elogios a esas dos importantes películas y otras notables y más recientes como 'El escándalo de Larry Flint' y 'Man On the Moon' quedó algo eclipsada su primera etapa checa, en la que ya destacó con 'Juventud sin esperanza' (disponible en Filmin) o la bella y conmovedora 'Los amores de una rubia', que no aparece en ninguna plataforma de vídeo bajo demanda, y sin embargo está enterita y con subtítulos en castellano en ese extraño limbo que es Youtube. También se obvió con mucha educación su etapa final con el fiasco de 'Los fantasmas de Goya' que rodó en España.

Afortunadamente a Forman con su desaparición no se le metió en el saco de los directores 'viejunos' como a menudo ocurre ahora con los de su generación que tienen vocación comercial. Mientras tanto nos encontramos a otro director que tuvo notables éxitos en esos mismos años 70-80, Barry Levinson ('El secreto de la pirámide', 'Good Morning, Vietnam', 'Rain Man', 'Bugsy'), depositando su madurez en el nuevo sistema de producción, en HBO, pero fiel al estilo y a los colegas de toda la vida, como en este caso Al Pacino.

Hace dos viernes se estrenaba en todo el mundo en la plataforma de HBO la nueva película (o TV movie, que ya no se distingue) de Barry Levinson, de tema muy actual, un caso real de abusos sexuales, a través de la figura de un popular entrenador de fútbol americano, Joe Paterno, que cuando ya estaba cerca del más triunfal retiro se vio salpicado por las acusaciones a su ayudante, quien abusaba de los chavales en vestuarios. Ese Paterno en principio ejemplar que interpreta un Pacino tan convincente como siempre sirve a Levinson para plantear la culpabilidad por cercanía, o por no querer ver o saber lo que hacía su hombre de confianza. Con ágiles diálogos como herramienta principal y un montaje rápido para dar a la pieza cierto tono periodístico, Levinson construye eficazmente (también con música grandilocuente) un caso interesante, con el gancho que siempre ha tenido ese cine americano comercial pero 'con tema'. De Levinson, que ya hizo buena entente con Al Pacino en 'La sombra del actor', está disponible su trabajo del año pasado, también para HBO, 'The Wizard of Lies', con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer, nada menos.