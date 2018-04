De sus orígenes obreros a su hijo Zak Jueves, 19 abril 2018, 06:37

Creció en Dingle, un distrito obrero de Liverpool, con su madre sobreprotectora y su padrasto, del que suele decir que aprendió el sentido de la amabilidad y la educación. Se casó en 1965 con Maureen Cox. Fue una boda tan sonada que el grupo femenino The Chicklettes dedicó una canción a la pareja, 'Treat Him Tender, Maureen' (Trátale con cariño, Maureen). El matrimonio tuvo tres hijos. El mayor, Zak, toca la batería, a pesar de que su padre se lo desaconsejó. Tocó con Oasis y ha acompañado a The Who en sus últimas giras. en 1980 conoció a la actriz Barbara Bach (en la foto) en el rodaje de la película 'El cavernícola'. Viven entre Londres y Los Angeles. En 2016, fue el primer 'beatle' bisabuelo.