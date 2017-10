«Mis opiniones me pueden llevar a la cárcel, así que prefiero callármelas» Albert Pla. / DV Tras pasar por Bilbao y Vitoria, Albert Pla recala esta noche en la Sala Doka (21.00 horas) acompañado del guitarrista Diego Cortés JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 7 octubre 2017, 09:22

Hace unos días varios medios de comunicación se tomaron en serio la carta de Albert Pla sobre el referéndum en la que hacía una llamada a «catalanes y españoles sensatos». Entre otras cosas, alababa la «habilidad» de Mariano Rajoy para sortear la crisis y añadía que la solución a la crisis deberían liderarla «otros políticos más sensatos» como el socialista Pedro Sánchez. Además, al poco tiempo de las cargas policiales del 1-O, el artista de Sabadell subió a las redes sociales una imagen de su rostro maquillado como si le hubieran dejado la cara y la dentadura destrozadas a porrazos. «FIVA EPAÑA!», rezaba el mensaje.

Sin embargo, en vísperas de su concierto de hoy a las 21.00 horas en la Sala Doka (15/20 euros), se niega en rotundo a hablar de política pese a que en alguna ocasión ha dicho que España le da asco, que no le aguantan ni los de la CUP o que le gustaría que Cataluña fuera independiente aunque él no movería un dedo para contribuir a ello. Preguntado por si el domingo acudió a la cita con las urnas -también ha dicho alguna vez que votar es una «gilipollez»-, el músico responde: «Mejor no hablamos de política porque lo que yo podría decir hoy es anticonstitucional e ilegal y podrían caernos de tres a siete años de cárcel a mí y a quien lo publique».

Preguntado por si ve en los últimos sucesos del 'procés' material susceptible de incorporarse a su cancionero, Pla responde: «Es que me importa un pito. Quien quiera hacer lo que haga, que lo haga. Si tiene autoridad para hacerlo, que lo haga, y si no, también». Reconoce que estos días ha seguido «un poquito» la actualidad -«más que yo a ella, me ha seguido ella a mí»-, pero declina ofrecer más valoraciones so riesgo de ir a prisión. «Lo que pienso es ilegal, mis opiniones pueden llevarme a la cárcel, así que prefiero callármelas», insiste sin que quede claro si habla en serio o no. Pero, ¿no habíamos quedado en que el pensamiento no delinque? «Depende de qué fantasías sociales tengas, parece que sí». ¿Y tiene Albert Pla muchas fantasías de ese tipo? «Menos que sexuales», replica. El último intento es para preguntar sobre la libertad de expresión. «¿Qué problema hay? En este país se puede decir lo que uno quiera. Mira: '¡Viva España!'».

«En este país hay libertad de expresión, se puede decir lo que uno quiera: '¡Viva España!'»

Quizá esa reticencia a entrar al trapo sea otra forma de provocación de un artista que esta noche se presentará en el Doka acompañado por el guitarrista gitano Diego Cortés, viejo conocido con quien lleva años compartiendo escenario. Juntos repasarán piezas míticas de Pla -es harto improbable que olvide temas como 'Joaquín El Necio', 'Sufre como yo' o 'La dejo o no la dejo'- pero también dejarán espacio a la improvisación. «Tocar con Diego es muy fácil porque no tienes que ensayar: puedes cambiar el repertorio, alargar las canciones 15 minutos o cortarlas por la mitad. Improvisamos en función del público o la sala: arrancamos con una canción y dependiendo del día, elegimos unas u otras. ¡Incluso podemos llegar a tocar entero un mismo disco! Diego siempre me sigue, y a veces, me adelanta por la izquierda. Da igual si actuamos ante 20.000 personas o ante 20: si vas con él, todo va a salir bien, es como un ángel», dice.

Próximo espectáculo: 'Miedo'

Con casi 30 años de carrera a sus espaldas, Pla lleva tiempo sin sacar un disco de estudio porque en los últimos años ha estado ocupado con proyectos de corte dramático como 'Manifestación' y 'Guerra', este último en colaboración con Raúl Refree y Fermin Muguruza. «Es un jefe, no sabéis los vascos qué afortunados sois de tenerlo por allí», asegura. Actualmente prepara una nueva función que mezclará música y teatro y que se estrenará en enero bajo el título de 'Miedo'. La dramaturgia y la música serán, de nuevo, de Pepe Mirabete y Raul Refree, respectivamente, mientras que de los vídeos y de la escenografía se encargarán Nueve Ojos y Mondongo. Solo sobre el escenario, el artista catalán protagonizará «un viaje desde la infancia hasta la muerte» en el que hablará de todo tipo de miedos: «Los que tenías de pequeño, los de joven, los de viejo... De los miedos que todavía no has disfrutado, de los que da miedo recordar y de los que te persiguen siempre».