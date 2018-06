Las nuevas series de sundance tv, el guggenheim y álex de la iglesia. Todo en un día Presentación de la nueva temporada de sundanceTV LORENZO MEJINO Miércoles, 27 junio 2018, 12:48

Un acto que se realiza por tercer año consecutivo puede empezar a considerarse como una tradición y eso es lo que está consiguiendo SundanceTV con su habitual presentación veraniega del segundo semestre del año. Dicho evento ha tenido su gran colofón en el marco del Museo Guggenheim, con una clase magistral a cargo de un reconocido cineasta como Álex de la Iglesia, que ha tomado este año el relevo de Alejandro Amenabar o Fernando León de Aranoa que fueron los ponentes los años precedentes.

En su presentación frente a la prensa especializada, Manuel Balsera el presidente de SundanceTV en España remarcó su apuesta por conseguir llegar a públicos generalistas y mayoritarios con series que se salen de la habitual procedencia estadounidense.

Esa apuesta se ve refrendada por la excelente acogida que han tenido títulos como 'Maltese' , 'El Bosque' , 'Apple Tree Yard' o 'Capital', con audiencias muy superiores a la media del canal, que demuestra esa existencia de un público que demanda y consume ficciones diferentes a las habituales, de las que muchas ya nos hemos hecho eco en el blog 'Series para Gourmets' del Diario Vasco

Las novedades de SundanceTV

SundanceTv sigue en esa linea con sus novedades previstas, que empiezan este mismo domingo con el estreno de 'Kim Kong' una miniserie francesa que trata en tono de comedia negra, la historia de un realizador francés de cine que es secuestrado por un dictadorzuelo asiático para que dirija un remake de 'King Kong' para ensalzar su figura y a su mayor gloria, inspirada en hechos reales sucedidos en Corea del Norte.

También de Francia, llegará la tercera temporada de 'En la Sombra' un thriller político ambientado en la trastienda de las elecciones presidenciales francesas y en la encarnizada lucha por el poder en las altas esferas parisinas, de la que ya se han emitido las dos primeras temporadas.

Una de las novedades más interesantes proviene de Alemania, 'Bad Banks' una miniserie que desarrolla una historia de corrupción financiera de un importante banco de inversión de Frankfurt con una radiografía muy precisa de las personas e instituciones que toman decisiones económicas que nos influyen a todos pero que solo les benefician a ellos.

No es habitual que las series se acerquen al genero catastrófico, por eso la coproducción entre Bélgica y Países Bajos, 'Inundación' arriesga de forma satisfactoria para mostrar una terrible inundación en ambos países al romperse los diques de contención, produciéndose una catástrofe humanitaria de enormes dimensiones, con ciudades como Rotterdam completamente inundadas.

No podían faltar las series de abogados de corte clásico, pero vistas desde el punto diferencial irlandés con 'Striking Out', la historia de una abogada valiente que debe empezar de nuevo su carrera desde cero en Dublin, tras un desengaño simultaneo amoroso y laboral.

En la misma linea legal, pero desde las antípodas nos llega 'Rake' un abogado muy poco convencional pero muy efectivo que ya lleva emitidas cuatro temporadas en Australia y que fue incluso objeto de un remake bastante fallido en los EEUU.

En Australia para seguimos para conocer la historia de 'Jack Irish' un abogado caído en desgracia que se enfrenta a una conspiración que le desborda, con la presencia de Guy Pearce en el papel protagonista.

También de Australia nos llega una tercera propuesta 'Romper Stomper' basada en la película del mismo titulo que lanzó a la fama a Russell Crowe, pero ubicando a sus personajes veinticinco años después, para mostrarnos la evolución de los grupos neonazis en la ciudad de Melbourne.

Por último SundanceTv tampoco olvida sus raíces estadounidenses, pero para traer una verdadera rareza 'What Would Diplo Do?', la historia desmadrada de un rapero/DJ protagonizada por el conocido James Van der Beek el protagonista de 'Dawson Crece' en una parodia de las megaestrellas electrónicas de la música.

Clase magistral de Álex de la Iglesia y Sergio Oslé

El acto de presentación finalizó por la tarde con una clase magistral a cargo de dos pesos pesados del sector audiovisual español ,el realizador Álex de la Iglesia y el director general de Movistar +, Sergio Oslé ambos bilbainos y encantados de compartir sus experiencias ante un público que llenaba el aforo del auditorio del Museo Guggenheim con la moderación del periodista especializado David Martos.

Dicho acto vino precedido por el visionado de 'El Camino de Santiago' el corto ganador del festival Sundance Shorts. En la disertación, ambos desgranaron la actualidad cambiante del panorama audiovisual en nuestro país con esa complementaridad de tener un creativo y un ejecutivo hablando de la necesidad que tienen todas los agentes del sector de adaptarse a las nuevas reglas del juego que eran impensables de predecir hace apenas diez años.

Su charla se cerró con un animado coloquio, donde incluso hubo algunas actrices que se postularon frente al director, como se decía en términos taurinos 'para que les diera una oportunidad' lo que significó un magnifico cierre de una intensa jornada televisiva auspiciada por Sundance TV.