Una novela de pasión y magia junto al Cantábrico La bilbaína Alaitz Leceaga lanza 'El bosque sabe tu nombre', una historia que bebe de la mitología y reivindica a la mujer ELENA SIERRA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 20 mayo 2018, 10:12

Está a punto de ponerse a la venta y no de cualquier manera. Cuando el próximo jueves la novela de la bilbaína Alaitz Leceaga llegue a las librerías, lo hará con una primera tirada de 30.000 ejemplares y con los derechos vendidos a Alemania e Italia (50.000 ejemplares en cada una de estas lenguas). Es una autora desconocida hasta ahora, con relatos publicados en la Red y un libro anterior, pero es la gran apuesta de la temporada para Ediciones B, que ya ha puesto sus ojos a menudo en autores vascos, como es el caso de Mikel Santiago.

La de Leceaga no es una novela negra, aunque el misterio impregna cada página. El misterio de una saga familiar en la que las mujeres tienen poderes mágicos, el padre es un verdadero ogro, el lobo acecha en la espesura y la fuerza de la naturaleza, del Cantábrico y de los bosques cerrados lo mueven todo.

'El bosque sabe tu nombre' es lo que la editora Carmen Romero, enamorada de esta historia de amor y pasión, venganza y miedo, mujeres fuertes y grandes momentos históricos -desde la década de los 20 del siglo pasado hasta la Segunda Guerra Mundial- llama «un clásico que se podría haber escrito hace veinte años o que podría escribirse dentro de diez». Hace referencia a una voz narrativa que conecta con 'Cumbres borrascosas', 'La casa de los espíritus', 'Rebeca', por no citar las de García Márquez. Leceaga (1982) lo reconoce: «Yo era la típica niña que estaba siempre leyendo y he escrito la novela que me hubiera gustado leer».

En ella el paisaje y la casa familiar son elementos protagonistas, tanto como Estrella y Alma, esas dos hermanas gemelas, hijas de marqués, que viven en una casona rodeada de bosques y colgada de algún punto sobre el Cantábrico. Y que saben que una de ellas morirá antes de cumplir los 15 años, como saben que los muertos siguen estando muy presentes en sus vidas y que una mujer es «una fuerza de la naturaleza», como lo es Estrella, aunque se las tiene que ver con «la violencia de los hombres».

El zapatito rojo

Aunque Estrella se mueve por medio mundo a lo largo de la novela, y todo tiene un eco de hechos reales, el escenario de partida es ficticio. Se llama Basondo, y bien podría estar en Bizkaia -el libro bebe también de la mitología vasca que Leceaga lee desde cría, en la ikastola- o en Cantabria -veranea en Laredo-. La presentación a la prensa de la novela se realizó, de hecho, entre un valle pasiego plagado de casonas de indianos y los acantilados de Ajo. Esos por los que la autora iba paseando un día, dándole vueltas a sus historias, y vio un zapatito rojo. Las gemelas aparecieron de repente, ahí, hace ya tres años. «Vi a dos niñas de la mano vestidas igual. Eso fue lo primero».

Con el tiempo, fue desarrollando una historia «de varias décadas y panorámica mundial» que habla de «la rivalidad entre hermanas» y «de la solidaridad entre mujeres, porque esa es mi experiencia personal y no la que tantas veces se refleja, en la ficción, de odio», asegura la escritora.