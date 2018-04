Un docente y tres alumnos de Musikene hablan de su experiencia académica Asier Ardaiz y Alejandra Ariel, primeros por la izquierda en la segunda y tercera fila, son dos de los integrantes de la Reunion Big Band / Kassandra Charalampi Marcado por la brecha de género, el alumnado recibe una «formación integral» y prepara su futuro laboral en la interpretación y la docencia JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 09:03

«El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia; es una forma de libertad de expresión; simboliza la unidad y la paz...». Es parte del mensaje de la Conferencia General de la Unesco, que desde 2012 celebra el Día Internacional del Jazz coincidiendo con el 30 de abril. La cita será este lunes, y aunque por azares del calendario escolar Musikene estará cerrado, sus moradores celebran la música «con amor y pasión» durante el resto del curso.

Así lo corrobora el guitarrista donostiarra Javier Juanco, que desde hace dos años coordina el departamento de Jazz del Centro Superior de Música del País Vasco. En el conservatorio hay 374 alumnos matriculados, de los cuales 69 cursan estudios de jazz impartidos por 26 profesores. Las especialidades son cuatro -composición, pedagogía, dirección e interpretación- y los instrumentos, nueve: bajo eléctrico, batería, canto, contrabajo, guitarra, piano, saxo, trombón y trompeta. En sus aulas hay alumnos de Euskadi y Navarra, pero también de Madrid, Andalucía y otras comunidades. Todos ellos acuden atraídos por la excelencia de sus profesores y un currículo pedagógico que les brinda una «formación global» como músicos.

«Quizá para aprender a tocar un instrumento solo y exclusivamente no es imprescindible estudiar en un centro como este. Podrías hacerlo a la antigua usanza, yendo a casa de un buen profesor particular, pero perderías la posibilidad de tocar con otros músicos y enriquecerte con una formación transversal», apunta Juanco, para quien «la diferencia en Musikene la marcan las otras disciplinas que se imparten»: armonía, improvisación, arreglos, composición, historia del jazz, comunicación... «Nunca sabes por dónde te puede llegar una oferta de trabajo y además, creo que la vertiente humanística es imprescindible en una actividad artística como esta», añade.

«Los pocos que viven de la música no viven del jazz, sino de tocar y enseñar», dice Javier Juanco

Un genio

El pamplonés Asier Ardaiz, de 22 años, estudia tercer curso de trompeta de jazz. Es uno de los integrantes de Reunion Big Band, grupo formado por alumnos y exalumnos de Musikene que el lunes a las 22.00 horas celebrarán en el Dabadaba el Día Internacional del Jazz. Pese a contar con un centro superior en la capital navarra, se matriculó en Donostia porque «es un centro de referencia en el Estado» y porque en él enseña un genio de ese instrumento, Chris Kase.

Este último fue también quien animó a presentarse a las pruebas de acceso a Alejandra Artiel, 30 años, trompetista y compañera de banda de Asier. Nacida en Ceuta y criada en Cádiz, primero fue pianista, aunque su sueño era tocar el instrumento de Miles Davis. Como en su ciudad no encontró un ambiente favorable, ni en el plano educativo ni en el familiar, lo intentó en el Conservatorio de Amsterdam. El lugar no satisfizo sus expectativas y terminó entrando en Musikene al segundo intento.

Los estudiantes no consideran cara la matrícula -1.600 euros anuales- teniendo en cuenta la formación que reciben y que tienen varias horas a la semana de clases individuales. En definitiva, no hay alumno que no alabe la sapiencia y la cercanía del profesorado, entre quienes destacan músicos como los citados e Iñaki Salvador, Gonzalo Tejada o Mikel Andueza. «Tienen unos currículos increíbles y un nivel estratosférico», opina el batería zarauztarra Ander Zulaika, de 28 años. Su caso es atípico porque acaba de entrar en Musikene pero lleva ya seis años tocando como músico profesional en el ámbito del pop y el rock con artistas como Lou Topet, Rafa Rueda o Tik Tara. «Mi objetivo es estudiar un estilo que no había cultivado profesionalmente, el jazz, para seguir tocando y grabando. Quiero dedicarme exclusivamente a esto y necesito un nivel superior, una formación completa como la que ofrecen aquí», dice.

Ander Zulaika estudia primero de batería / J.G.A.

Para la alumna Alejandra Artiel, «alguien no toca mejor la trompeta por ser mujer u hombre»

Por lo general, a los cerca de 15 estudiantes de jazz que se licencian cada año les aguarda un futuro en el que será necesario compaginar la interpretación con la docencia en alguna escuela en la que les pedirán la titulación superior. «Los pocos que viven de la música, no viven sólo de tocar jazz. Participan en grupos de verbena, acompañan a un cantautor y, sobre todo, dan clases. Tocan y enseñan», asegura el coordinador.

«Marimacho»

La foto de la Reunion Big Band que acompaña estas líneas ilustra a la perfección la fuerte brecha de género existente en el jazz, pues en un grupo de 22 integrantes sólo hay dos mujeres. Es fiel reflejo del alumnado de un departamento en el que estudian 57 hombres y 12 mujeres, de las cuales seis son instrumentistas y seis, cantantes, el rol tradicional reservado a las féminas en este estilo.

En su infancia, Alejandra Artiel tuvo que escuchar que si una niña tocaba la trompeta era «un poco marimacho» y, de hecho, su familia le insistió para que terminara piano. A su juicio, la llave del cambio está en la educación, por supuesto, pero también convendría que los padres «no condicionen tanto a sus hijos». «¿Por qué a una niña que quiere tocar la batería se le sugiere que pruebe con el clarinete porque es un instrumento más de chicas? Me da mucha rabia y eso no es así. Un niño no nace con predisposición sino con ganas de aprender. La música es neutral, no entiende de géneros. Consiste en transmitir sentimientos y alguien no toca mejor la trompeta por ser mujer u hombre», zanja la intérprete.