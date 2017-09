Trenes especiales, conciertos secretos y barbería gratuita en el nuevo Kutxa Kultur Festibala Presentación del Kutxa Kultur Festibala en el Hipódromo de San Sebastián. / ARIZMENDI Los asistentes al próximo Kutxa Kultur Festibala contarán con trenes especiales de Euskotren al término de los conciertos principales en una edición que estrena nuevo emplazamiento en el Hipódromo de San Sebastián EFE Martes, 5 septiembre 2017, 14:26

Los asistentes al próximo Kutxa Kultur Festibala contarán con trenes especiales de Euskotren al término de los conciertos principales en una edición que estrena nuevo emplazamiento en el Hipódromo de San Sebastián y que contará con "conciertos secretos" e incluso una barbería gratuita.

Esta cita con la música independiente que se ha propuesto incluir a la capital guipuzcoana en el circuito de festivales internacionales reunirá el 15 y 16 de septiembre a 41 grupos, 19 locales, que actuarán en cinco espacios diferentes entre los que figuran The Jesus and Mary Chain, The Hives, The Divine Comedy o los españoles Love of Lesbian.

"Se trata de recuperar a un público inquieto en un espacio diferente del habitual pero que sea cómodo", ha explicado en rueda de prensa el director del festival, Sergio Cruzado.

Tras cinco ediciones en el parque de atracciones de Igeldo, el festival inicia un ciclo de otros cinco años en el Hipódromo, aunque sus organizadores insisten en que mantienen sus señas de identidad de un evento "familiar, original y único".

"No somos los primeros en utilizar un hipódromo ya que lo hacen también en Berlín, México DF o París, pero en este caso se ha pretendido dar la vuelta a un espacio centenario" como es el circuito de caballos donostiarra.

El festival seguirá con el sistema de pago "cashless" aunque en esta edición se ha cambiado al proveedor y se posibilita la recarga con cualquier tipo de importe

Cruzado ha asegurado que el cambio de ubicación no ha provocado diferencias en el volumen de entradas vendidas, que es similar al del año pasado por estas fechas, y ha incidido en que no buscan un "aumento de aforo" sino mantener la personalidad de Kutxa Kultur Festibal "pero más cómodo".

Transporte público

Para ello se habilitarán trenes especiales de Euskotren a las 4.00 horas para las personas que acudan a los conciertos de The Jesus and Mary Chain, el viernes, y de Hercules & Love Affair, el sábado, que concluyen a las 3.25 horas de la madrugada.

A esta oferta se suman los autobuses T1, T2 T3 T5 y T6 que contarán con una frecuencia de entre 15 y 60 minutos toda la noche según la línea junto con las 350 plazas de aparcamiento, aunque los organizadores piden a los asistentes que se desplacen en transporte público.

Una de las novedades de este año será la celebración de "conciertos secretos" en un lugar escondido del Hipódromo en los que los grupos Lukiek, Tijuana Bibles, Kokein, Cro!, Luma y Smoke Idols ofrecerán su música a un aforo reducido de 40 personas.

Este escenario se suma a los otros tres por los que desfilarán The Jesus and Mary Chain, Love of Lesbian, Francois & The Atlas Mountains, los grandes protagonistas de la primera jornada, y The Hives, The Drums, The Divine Comedy y Hercules and Love Affair, como grandes reclamos para el sábado.

El festival, que evitará los generadores para contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, ha programado además actividades paralelas como tiro al pichón, autos de choque, tómbolas, "food trucks", catas de sidra y un mercadillo con 12 ilustradores, fotógrafos y diseñadores de ropa.

Entre las más curiosas la presencia del peluquero y barbero Agnes Laundry que cambiará gratuitamente la imagen de quienes se presten a ponerse en manos de su equipo.

El festival seguirá con el sistema de pago "cashless" aunque en esta edición se ha cambiado al proveedor y se posibilita la recarga con cualquier tipo de importe con opción a retirar el sobrante íntegro a partir del martes siguiente.