Taburete anuncia segunda fecha en Donostia y las entradas se agotan de nuevo en unas horas Willy Bárcenas, voz y guitarra de Taburete. / Javier Cebollada (EFE) Estarán los días 17 y 18 de noviembre en Bataplán AINHOA IGLESIAS Miércoles, 25 octubre 2017, 14:43

Gran expectación en San Sebastián por ver en directo a Taburete, el grupo liderado por Willy Bárcenas (hijo del ex tesorero del PP Luis Bárcenas) y Antón Carreño (nieto del ex presidente de la CEOE y Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán), que ha revolucionado el mundo de la música a fuerza de llenar salas y contar con una legión de fieles seguidores en la principales plataformas de escucha 'online'. Tras agotar en apenas unas horas las entradas para su concierto del 17 de noviembre en Bataplán, el grupo anunciaba nueva fecha para el día 18, pero han tardado apenas un suspiro en colocar de nuevo el cartel de 'sold out'.

Con más de dieciocho millones de reproducciones de su tema 'Sirenas' solo en Youtube, y tras llenar dos veces el WiZink Center de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes), Taburete «ha pasado de ser un grupo revelación a un referente musical por derecho propio», según defiende la promotora Get In en una nota. Una de sus canciones, 'Amos del piano bar', fue la que versionaron los primos de uno de los dos jóvenes fallecidos en el accidente de un ascensor en Madrid el pasado mayo. El grupo también ha puesto música a la boda del jugador del Real Madrid Álvaro Morata, declarado fan de la banda.

Tan aplaudido como criticado por los lazos familiares de sus integrantes, el grupo Taburete presentará en Donostia su coreado y autoproducido segundo disco, Doctor Charas.