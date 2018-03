Solistas, vértigo a pie de escenario Junto a estas líneas, Anari; abajo, de izquierda a derecha, Iñigo Ozaeta, Libe Garcia de Cortazar y Jon Basaguren. / DV Anari, Jon Basaguren, Libe e Iñigo Ozaeta protagonizan hoy el quinto Bakarrik Hobeto Fest. Los artistas que esta tarde pasarán por Le Bukowski abordan las diferencias que entraña actuar en solitario o en compañía de una banda JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Domingo, 11 marzo 2018, 08:58

Bakarrik Hobeto Fest. El nombre de la cita que hoy acogerá Le Bukowski (18.00 horas) es un guiño al refrán «Mejor solo que mal acompañado». Obviamente, es una broma de los responsables del garito de Egia, que son bastante originales a la hora de bautizar sus saraos -recuerden, por ejemplo, el festival Zé Premikin, que este año, en principio, no se celebrará-. Libe, Anari y Jon Basaguren suelen estar perfectamente escoltados en sus respectivas bandas, pero hoy subirán al escenario y sentirán el vértigo en el formato más desnudo en el que puede presentarse un artista: solos sin nadie que les respalde ni camufle posibles deslices. A los tres nombres citados se sumará Iñigo Ozaeta, bajista del grupo Pelax que debutará «como cantautor» y utilizará la guitarra acústica, igual que casi todos los demás invitados.

Las entradas anticipadas se han agotado ya pero hoy habrá 60 tickets en taquilla al precio de 7 euros. «Esperemos que nadie se quede fuera del Bukowski, recomendamos a la gente venir temprano», sugiere Unai Pelayo, uno de los organizadores.

Conectar con la audiencia

Al ser preguntados por si prefieren actuar solos o acompañados, los protagonistas del festival coinciden en señalar que ambos formatos tienen su atractivo. «Hace unos años tuve una crisis con el tema de tocar sola, pero hoy día disfruto muchísimo en ambos casos», responde la azkoitiarra Anari Alberdi. Su opinión la secunda Jon Basaguren, alma mater de los vitorianos Izaki Gardenak, quien cree que un grupo te da «seguridad» y hace que las canciones crezcan «muchísimo», pero también es «maravilloso» tocar en solitario y notar que has «conectado» con una audiencia que permanece «más o menos en silencio» -y esta última afirmación daría para un reportaje aparte-.

Bilbaína afincada en la capital alavesa, Garcia de Cortazar es teclista en Izaki Gardenak, aunque también lidera su propio proyecto: Libe. «Prefiero tocar con banda, me siento más segura y la presión del acompañamiento musical consigue una atmósfera e intensidades muy distintas. Yo he actuado sola muy pocas veces y creo que presentarte delante de la gente sólo con piano es como estar desnuda, sola con tu voz y tus manos. Pese a los nervios y los miedos, tiene un lado bonito, y es que si te encuentras cómoda y hay conexión con el público, surgen momentos especiales y emocionantes, pero hay que atreverse», explica, mientras que para Iñigo Ozaeta, Oza, ambas son cosas muy diferentes: «Se logran energías distintas. Unas veces te apetece algo tranquilo y otras veces necesitas caña».

La cita Cartel Iñigo Ozaeta, Libe, Anari y Jon Basaguren. Lugar Le Bukowski Musika Kluba (Donostia). Día Hoy. Hora A partir de las 18.00h. Precio 7 euros (entradas sólo disponibles en taquilla).

También están de acuerdo en que si una canción es buena puede sostenerse sólo con voz y guitarra, o voz y teclados en el caso de Libe, aunque ésta cree que los arreglos que aporta la banda «engrandecen» el resultado final: «Todo tiene su punto si surge de una buena melodía o idea hecha con cariño y verdad». Anari admite que sus discos «están muy producidos» pero siempre le pide a sus canciones «que se mantengan sobre la guitarra». «Ese momento en el que se funden letra y melodía me sigue pareciendo mágico», añade. «Yo compongo así y también lo utilizo como última prueba: si tengo dudas con algún tema, vuelvo a tocarlo yo solo con la acústica y así decido», interviene Basaguren.

Riesgo o aliciente

Entonces, ¿la soledad escénica es un aliciente, un riesgo o ambas cosas? «Depende de cómo utilices esa soledad. De entrada puede ser más difícil porque es como si te desnudaras en público pero puede jugar a tu favor porque tocar solo hace que salga a relucir tu lado más personal», asegura Oza. «Puede dar mucho vértigo, te sientes muy frágil, pero me ocurre parecido cuando salgo con toda la banda», tercia Basaguren, cuya compañera Libe ve incentivos y peligros: «Si estás sola, hagas lo que hagas se va a escuchar porque no hay nada más que enmascare lo que suena, pero también puedes explayarte o recrearte en ciertas partes y hacer lo que te va saliendo sin temer que te sigan o pierdas el ritmo».

Iñigo Ozaeta cree que aunque en solitario «no florece la magia que surge cuando tocas con otras personas, tiene la ventaja de que puedes hacer lo que te dé la gana, no discutes con nadie y exprimes al 100% tu idea inicial». Respecto a si favorece la improvisación, Basaguren responde afirmativamente: «Tú marcas los tiempos, decides tocar una u otra canción sobre la marcha, alargas o cortas partes, tocas temas que se han caído del repertorio o que nunca estuvieron en él... Y por supuesto, el contacto con el público es mucho más cercano». Asimismo, Anari agrega que nunca le ha gustado ensayar demasiado las canciones, «ni sola ni con banda», pues para ella son «algo vivo que puede y debe ir cambiando», ya sea con banda o sin ella.

La precariedad

Por otro lado, la azkoitiarra dice no ser muy buena analista y aunque detecta ciertos «síntomas», no se atreve a determinar si la proliferación de conciertos en solitario obedece en cierto modo a la precarización del sector musical. Ozaeta apunta que para quien organiza la función «es mucho más fácil, barato y cómodo contratar a un cantautor que a una banda de cinco personas, y con las condiciones que se ofrecen hoy en día no es fácil salir adelante». Libe lamenta que en este país la música no se entiende como una profesión y «en muchos sitios te invitan a actuar por unas cervezas o a cambio de nada», por lo que a menudo «hay que salir a tocar sola o, directamente, no tocar». «Apetece más presentar las canciones con la formación que ha grabado el disco, pero muchas veces no es posible por incompatibilidad de agendas, por cuestiones económicas o porque no hay suficiente equipo de sonido, así que yo he intentado llegar a más sitios yendo en solitario, en formato de trío... Pero lo ideal no es tocar solos porque no queda otro remedio, sino porque realmente nos apetece», sugiere Basaguren.

Y eso es exactamente lo que hará hoy el vitoriano con guitarra acústica y voz, «sin pedales ni efectos y, si fuese posible, quitaría incluso los micros». Anari utilizará la misma fórmula porque dice ser «más torpe y anárquica» en el escenario y no se atrevería a 'casarse' con un loop-station, pedal que Oza utilizará al tiempo que cambiará su instrumento habitual, el bajo, por la guitarra acústica: «El cartel es tremendo y espero que no me puedan los nervios».