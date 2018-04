The Limiñanas: «No hay simulación ni cálculo en nuestra música: todo es accidental» Lio y Marie Limiñana, en una imagen promocional. / EMMANUEL FONTANESI Intxaurrondo recibe mañana al grupo de Perpignan, que ofrece un sonido «más duro, fuerte y espeso» JUAN G. ANDRÉS DONOSTIA. Viernes, 27 abril 2018, 07:05

Los de Perpignan no paran. Han encadenado la gira de su anterior disco, 'Malamore' (2016), con la de 'Shadow People' (Because Music, 2018), que les mantendrá ocupados al menos hasta diciembre. «Cada vez hay más gente en nuestros conciertos y estamos muy contentos», asegura Lionel Limiñana, que mañana actúa en Intxaurrondo junto a su compañera Marie Limiñana y su banda al completo. Abrirán la noche los donostiarras Glory Howl y el trío de Ziburu The Lookers.

- Anton Newcombe es el líder de The Brian Jonestown Massacre, referencia mundial de la escena psicodélica e imagino que una inspiración para ustedes. ¿Cómo surgió la oportunidad de que grabara la canción 'Istanbul is Sleepy' y coescribiera algunos temas?

- Anton nos contactó por Internet a través de un mensaje en el que decía: «Deberíamos trabajar juntos». ¡No me lo podía creer! Unos meses después estábamos en su casa de Berlín. Yo ya había grabado la mayoría de las maquetas de 'Shadow People' pero las melodías que Anton había grabado con guitarras y con mellotrón eran tan fuertes que decidimos coescribir algunos títulos juntos.

- ¿Eso condicionó el disco?

- Es la primera vez que confiamos la mezcla y una parte de la producción a otra persona. Hicimos la mitad en Berlín, en casa de Anton y con su ingeniero de sonido, Andrea Wright. El sonido es más duro, más fuerte y espeso. Me gusta cómo trata la batería, se puede sentir el aire y la electricidad en la pieza.

- ¿A qué alude la 'gente sombra' del título?

- Es un mito anglosajón, algo que creemos ver de reojo pero sin llegar realmente a verlo. No es un fantasma, es otra cosa, una presencia que puede acompañarte el resto de tu vida.

- Dicen que les gusta guionizar sus discos. ¿Es 'Shadow People' un álbum conceptual?

- No sé si se puede hablar de álbum conceptual, pero somos fans de los discos de cuentos infantiles y también del disco 'Historia de Melody Nelson' (1971), de Serge Gainsbourg. Me encanta la idea de poner el disco en el plato y cerrar los ojos para entrar en una historia. ¡Y también salir de la historia para dar la vuelta al disco! (Risas) ¡Lo hago desde pequeño!

- 'Le Premier Jour' habla de un chico que descubre el rock and roll en la escuela secundaria a principios de los 80. ¿Es su historia?

- 'Shadow People' es autobiográfico en parte. Habla de los años de instituto y de los encuentros que puedes tener en él. Esa canción narra la historia de un joven que encuentra su sitio entre los grupos del momento y la gente que ve en el recreo: mods, skins, rude boys, metaleros...

- ¿Diría que ese ambiente forjó el carácter de The Limiñanas?

- No solamente los grupos de entonces influyeron en nosotros, sino también la gente, la ropa, sus dogmas... Marie y yo siempre hemos vivido en la zona de Perpignan y muchos de nuestros amigos de hoy en día son los del instituto. Con ellos montamos nuestros primeros grupos -entonces teníamos 16 años y ahora tengo 46- y aprendimos a tocar, ensayar, grabar... Ellos son nuestra 'shadow people'.

-¿Cómo ha sido repetir de nuevo con Peter Hook en 'The Gift'?

- Somos sus fans desde la adolescencia. Es uno de mis héroes, alguien tan importante como Keith Richards o Ron Asheton. Cuando fichamos por Because Music hace cuatro años nos preguntaron si había algo que nos haría ilusión y yo les dije que soñaba con hacer un tema con Peter Hook y otro con Warren Ellis. Michel Duval, el editor, nos puso en contacto con Peter, le envié la maqueta y grabó sobre 'Garden of Love', incluida en el disco 'Malamore'. Lo que sentí es indescriptible: aún no me lo creo...

- Hay más colaboraciones ilustres en el disco: Emmanuelle Seigner canta 'Shadow People' y Bertrand Belin, 'Dimanche'.

- Conocía el trabajo de Emmanuelle en el cine y en la música con Ultra Orange. Un amigo común me escribió para decirme que le gustaría conocernos y que quería volver a hacer música: en unas pocas semanas hicimos el tema en el garaje de nuestra casa. Lo de Bertrand surgió el año pasado, cuando nos fuimos de gira a Australia. Anularon nuestros vuelos y en la interminable espera nos encontramos con él y sus músicos, que también iban a Australia. Una vez allí, nos hicimos amigos y descubrí a su grupo en escena: él es increíble y sus canciones cuentan historias muy bonitas y melancólicas. De vuelta a Francia le mandé la música de 'Dimanche' y él grabó la voz.

- Tienen canciones instrumentales y con letra, cantan en francés e inglés, usan voces masculinas y femeninas... La libertad parece guiar su proceso creativo...

- Yo grabo constantemente: en nuestro estudio, con el teléfono, durante las giras... No respeto ninguna regla particular. Hacemos lo que queremos y como queremos. No hay ningún límite desde el momento en que lo encontramos emocionante. Componemos a partir de un riff, un riff de base, de guitarra o de teclado, y realizamos un trabajo sobre la repetición. La mayoría de los temas se componen alrededor de un bucle, pero un bucle tocado realmente y con sus imperfecciones, y poco a poco se construyen por encima los arreglos. El trabajo de las letras viene más tarde y la elección del idioma se impone por la sonoridad, el ritmo...

- El grupo es una mezcolanza de estilos : garaje, pop, psicodelia, surf... Incluso tienen referencias a la música de spaguetti-western... ¿Cómo se consigue el equilibrio para que la mezcla no parezca un pastiche?

- No lo sé, desde siempre nos encantan un montón de cosas diferentes. Nunca decimos: «Vamos a hacer una canción tipo Ennio Morricone». Todo es accidental y creo que viene de no saber tocar bien los instrumentos. Tocamos de todo sin realmente saber tocar nada... y lo hacemos sin ningún complejo. (Risas)

- ¿Y cómo encaja la tradición francesa en The Limiñanas? Los recitados de 'The First Day' o 'Three Benches' evocan a Gainsbourg, el yé-yé y la chanson...

- No me gusta el término yé-yé pero adoro a los artistas franceses un poco pasados de moda; gente como Jacques Dutronc, Ronnie Bird, las recopilaciones 'Wizz French Psychorama'... De Gainsbourg me encanta particularmente el período con Jean-Claude Vannier y esa idea de historias leídas: lo que comentaba antes de 'Melody Nelson... Podemos ver eso mismo en algunos discos de nuestra infancia. En Francia había un sello llamado Le Petit Ménestrel que grababa cuentos con orquestaciones: me encantaba escuchar 'Los Robinsones de los Mares del Sur', 'Alí Babá' o 'Caperucita Roja' leídos por conocidos actores franceses de los años 50 y 60...

- «Nosotros no hacemos revival», dicen en la hoja promocional...

- No tengo nada en contra de los grupos que hacen revival pero a mí ya no me interesa. No tengo interés en tocar con instrumentos antiguos y ropa vintage, etc. Mi obsesión musical es más bien mezclar lo que me gusta del garaje punk con el trabajo de Pascal Comelade, el de los Bad Seeds y Nick Cave/Warren Ellis... Evidentemente no estamos a su altura, pero son nuestros modelos. No hay nada simulado ni calculado...

- Y añaden: «Algunos puristas ya nos acusan de estar vendidos, es buena señal»...

- La música está hecha para ser escuchada por el mayor número de gente. Con este tipo de gente los Cramps se habrían quedado en grupo de barrio... Y lo mismo los Sonics o los Detroit Cobras, que hoy día son escuchados por críos de todo el mundo. En lugar de defender la escena, preservarla y desarrollarla, los puristas son responsables de su envejecimiento y de su muerte lenta.