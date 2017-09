El romanticismo de 'Bohemios' busca emocionar en el Victoria Eugenia Músicos y cantores ajustan los últimos detalles de la zarzuela que representarán mañana y el sábado. / MICHELENA Los jóvenes Iosu Yeregui y Arkaitz Mendoza dirigen la escena y la música de la obra de Vives que se representa mañana y el sábado con colaboración de Kresala MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 7 septiembre 2017, 07:08

La Asociación Lírica Sasibill, empeñada desde hace años en mantener y actualizar en Donostia la pasión por la zarzuela, da un paso adelante y trae este fin de semana al Victoria Eugenia uno de sus montajes más ambiciosos. «Queremos emocionar al público con el romanticismo de 'Bohemios', la genial obra compuesta por Amadeo Vives», dice Josean García, responsable de la compañía.

Piensan en Sasibill que es el momento de abrir la zarzuela a nuevos públicos, además de la amplia y ya habitual parroquia de fieles, y por esa razón han apostado por dos jóvenes talentos para estar al frente del proyecto. Iosu Yeregui debuta como director de escena y el ya consolidado Arkaitz Mendoza repite como director musical. Dicen en la compañía que la reunión de esos dos creadores en la dirección «va a renovar nuestra línea».

LOS DATOS Qué Representación de 'Bohemios', de Amadeo Vives, en versión de la Asociación Lírica Sasibill. Cuándo Teatro Victoria Eugenia, viernes y sábado 9, a las 19.30 horas. Entradas, 36, 25 y 15 euros. Reparto Elisa di Prieto, David Baños, Paula Iragorri, Klara Mendizabal, Consuelo Garres, Iker Casares, Ángel Walter y Koldo Torres, con la orquesta y coro de Sasibill. Colaboración de Kresala. Dirección Iosu Yeregui es el responsable de la puesta en escena y Arkaitz Mendoza el director musical.

Pero la apuesta por las nuevas generaciones llega también al reparto. La joven soprano sevillana Elisea di Prieto, formada en Musikene, encabeza el elenco junto al tenor murciano David Baños y el apoyo de Ángel Walter, uno de los clásicos en la lírica madrileña. Voces guipuzcoanas, muchas de ellas surgidas también del Centro Superior de Música del País Vasco, completan el cartel: Paula Iragorri, Klara Mendizabal, Consuelo Garres, Iker Casares y Koldo Torres, entre otros.

La orquesta y coro de Sasibill, integrados por músicos y cantores vascos, fomarán parte de un ambicioso montaje con una veintena de figurantes y la colaboración especial del grupo de danzas Kresala, que se ocupará de algunas de las sorpresas que quieren animar la función.

«Siempre me ha gustado dar un sello revolucionario a los lugares por los que he pasado y también me gustaría hacerlo aquí», dice el director escénico Yeregui, voz habitual en montajes de Sasibill y Opus Lirica y parte de la dirección escénica en algunos montajes, aunque es aquí donde debuta como máximo responsable. «Vivo estos momentos con algunos nervios y responsabilidad, pero sobre todo con ganas y con la seguridad de tener un equipo muy poderoso», confiesa.

'Bohemios', compuesta por Amadeo Vives sobre un libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, cuenta la historia de unos jóvenes músicos y cantantes en el París de finales del XIX. «Hemos cambiado levemente el tiempo donde transcurre la acción y la trasladamos a 1920, con la excusa de que en ese tiempo se acometió una versión operística de la obra», argumenta Yeregui. «El cambio temporal permite una puesta en escena más dinámica. 'Bohemios' es un título más romántico que cómico y apostamos por ese mundo de sentimientos y pasiones», añade el director escénico.

'Nieve' en el teatro

Yeregui no quiere dar muchos datos sobre la puesta en escena, «porque queremos sorprender al público», pero adelanta que la colaboración de Kresala «permitirá llevar la acción al propio patio de butacas o conseguir que, quizás, hasta nieve en el interior del Victoria Eugenia», apunta misteriosamente. «Queremos dar un aire de cuento a lo que rodea la función».

La estructura básica del decorado se ha traído de fuera pero los elementos escénicos y el vestuario han sido creados por la compañía. «Estamos empeñados en mantener la zarzuela en Donostia y el público sigue respondiendo», dicen al unísono Iosu Yeregui y Josean García. Buena parte de las entradas para mañana y el sábado están ya vendidas. En principio se había anunciado una función más el domingo pero finalmente serán dos las representaciones.

«A lo largo de los años hemos consolidado un público que responde fielmente a nuestros montajes y garantiza siempre una buena acogida, pero queremos seguir creciendo y llegar a espectadores no familiarizados con la zarzuela», dice Josean García, fundador de Sasibill. «El montaje de 'Bohemios' es estupendo para el público amante del género y también para quien quiera acercarse a este mundo», remata. Yeregui y él insisten en el romanticismo del título y en «la magia» que quiere inundar el Victoria Eugenia.