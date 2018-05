Ringo Starr traslada su concierto del BEC al Euskalduna DV Miércoles, 30 mayo 2018, 07:52

Ringo Starr, el primer Beatle en subirse a un escenario en el País Vasco, no lo hará en el Bizkaia Arena del BEC. El concierto del 1 de julio del batería de la mítica banda se trasladará al Euskalduna, al parecer para acomodar el aforo al ritmo de la venta de entradas para la única actuación del músico en Euskadi. Quienes ya hayan comprado su billete a través de Ticketmaster serán contactados por esa misma plataforma para recibir la nueva entrada, informó ayer la promotora Get In.