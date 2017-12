Pearl Jam tocarán en Barcelona y en el Mad Cool Festival 2018 Pearl Jam, en directo. / Borja Agudo La formación visitará el Palau Sant Jordi el día 10 de julio y el festival madrileño en su primera jornada, el 12 de julio EUROPA PRESS Madrid Viernes, 1 diciembre 2017, 11:08

La organización del Mad Cool Festival ha confirmado a Pearl Jam para su tercera edición, que se celebrará del 12 al 14 de julio de 2018 en Madrid, en el nuevo Espacio Valdebebas-Ifema. La cita será el día 12. La banda estadounidense se une a un cartel en el que están también Queens of The Stone Age, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Massive Attack, Snow Patrol, Kasabian y muchos más.

Además, los de Eddie Vedder anuncian también concierto el 10 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas estarán a la venta el 8 de diciembre a las 10:00 en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Los miembros del Ten Club ya pueden adquirir las entradas en preventa en www.pearljam.com.

Formados en Seattle (Washington) en 1990, fueron una de las puntas de lanza del movimiento grunge y, a día de hoy, se mantienen como una de las bandas más imprescindibles e importantes del último siglo.A lo largo de sus 10 álbumes de estudio, todos ellos aclamados por la crítica y venerados por el público (sus más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo lo atestiguan), el quinteto ha tejido un legado impresionante a medio camino entre el rock clásico de los 70 y el punk.

Letras emocionalmente agresivas, gran presencia escénica, furia, corazón, idealismo... Gracias a sus épicos directos y a su interminable lista de éxitos, Pearl Jam son una de las bandas del rock más grandes de todos los tiempos.

Ocho años después de su última visita a España -y 11 años de la última vez que pisaron Madrid- Eddie Vedder (voz), Jeff Ament (bajo), Stone Gossard (guitarrista), Mike McCready (guitarra) y Matt Cameron (batería) llegarán a Mad Cool 2018 para saldar cuentas.

Venta de entradas

La venta de entradas y abonos comenzará el próximo día 5 de diciembre a las 11:00 horas. Podrán adquirirse en la web de Mad Cool Festival, Ticketmaster y algunos puntos físicos (Carrefour, Fnac y Halcón Viajes).

Mad Cool se traslada en 2018 de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas - Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.

Este aumento de aforo (de 35.000 personas por día) responde a una "necesidad de evolución y crecimiento cuyo objetivo es hacer de Madrid, de una vez por todas, una ciudad de referencia para la música en directo de gran formato", según informa la organización.

La segunda novedad de la edición 2018 son los siete escenarios (en comparación con los cinco de la edición 2017) que protagonizarán el nuevo recinto Mad Cool. "Se amplía así la oferta y la variedad de bandas para satisfacer la demanda del público", destacan desde Mad Cool.

El festival también contará con una nueva y renovada zona de restauración. Se continuará apoyando a las distintas disciplinas artísticas con Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte: espacios de encuentro en el que las creaciones de autor son las verdaderas protagonistas.

La organización continuará anunciando artistas del cartel para 2018 durante los próximos días. Información y abonos en la web oficial www.madcoolfestival.es