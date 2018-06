La orquesta Et Incarnatus y seis músicos llevan 'Euskal pop-rock izarrak' al Victoria Eugenia Miguel Zeberio, Amaia Gutiérrez, Petti y Mikel Urdangarin posan con el cartel anunciador. / LOBO ALTUNA La orquesta dirigida por Miguel Zeberio y los 'solistas' protagonizan este espectáculo musical con 22 canciones el próximo domingo R. KORTA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 20 junio 2018, 06:55

La orquesta Et Incarnatus dirigida por Miguel Zeberio protagonizará el próximo domingo en el Victoria Eugenia el espectáculo 'Et Incarnatus Orkestra & Euskal pop-rock izarrak' con los cantantes euskaldunes Gorka Sarriegi, Nahia Zubeldia, Petti, Naia Robles, Alex Sardui, Niko Etxart y algún invitado especial cuya identidad se mantiene en secreto. Los protagonistas de este singular concierto interpretarán un repertorio con 22 piezas del pop-rock en euskera, muchas de ellas convertidas en clásicos de la memoria musical colectiva.

La orquesta Et Incarnatus, que se embarca en proyectos que rompen con los itinerarios convencionales, tocará dos días antes, el viernes, el que ya comienza a ser su tradicional concierto de solsticio, en el bosque Iraolako Zuloa, en el barrio tolosarra de Urkizu.

Et Incarnatus surgió en 1996, cuando una docena de músicos jóvenes se reunieron en San Sebastián con motivo de los conciertos conmemorativos del centenario de la muerte del compositor Felipe Gorriti. Desde entonces, la orquesta dirigida por Zeberio ha acumulado una gran experiencia en su continua colaboración con un sinfín de compositores y músicos. La orquesta ha forjado un currículo musical abierto a todos tipo de géneros: jazz, pop, rock, música de cantautor, cine, música contemporánea... No obstante, sus integrantes admiten que es en el mundo de la grabación donde más ha destacado Et Incarnatus, ya que ha participado en más de treinta discos y bandas sonoras, entre otros, con Imanol, Gonzalo Tejada, Mikel Erentxun, Benito Lertxundi, Iñaki Salvador, La Buena Vida, Ángel Unzu, Javier Muguruza, Natxo de Felipe o Eñaut Elorrieta.

Datos Lugar Victoria Eugenia. Fecha 24 de junio, a las 19 horas. Precios: 15 euros. Participantes Et Incarnatus, Gorka Sarriegi, Nahia Zubeldia, Petti, Naia Robles, Alex Sardui y Niko Etxart.

Ha publicado además los discos 'Troika' (2005), 'San Fermín Muthiko Alaiak' (2006), 'Erkki Pohjola in Memoriam' (2010), el DVD 'Troika 2' (2016) y 'Txoriei' (2016) junto a los músicos Mixel Etxekopar y Francois Rosse.

Esta polivalente orquesta también ha participado en certámenes clásicos, como el de masas corales de Tolosa o la Quincena Musical donostiarra, así como en el acompañamiento al legendario saxofonista Phil Woods en los festivales de jazz de San Sebastián y Barcelona de 2005, y con Antony & The Johnsosns en 2013.