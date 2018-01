Fallece el rockero Tom Petty a los 66 años 00:30 El músico estadounidense Tom Petty, durante una actuación. / Eduardo Munoz (Reuters) El carismático cantante estadounidense sufrió un infarto en su casa de Malibú EFE Los Ángeles Martes, 3 octubre 2017, 14:36

El rockero estadounidense Tom Petty ha fallecido a los 66 años después de sufrir un ataque cardíaco en la noche del domingo, ha informado Los Ángeles Times citando al portavoz familiar y mánager del artista, Tony Dimitriades.

El representante del célebre músico ha confirmado que Petty murió rodeado de amigos, familiares y compañeros de su famosa banda The Heartbreakers. La noticia del fallecimiento llegó horas después de que la Policía de Los Ángeles rectificara una información inicial de su muerte que resultó ser errónea y que había sido difundida a los medios de comunicación.

El portal especializado en noticias de famosos TMZ ha informado que el famoso músico se encontraba inconsciente y sin respirar cuando fue asistido el domingo por la noche en su domicilio de Malibú, a unos 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles. No obstante, los servicios de emergencia lograron que recobrara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica. Las fuentes de TMZ aseguraron que Petty fue conectado a sistemas de soporte vital, aunque posteriormente este portal aseguró que el músico no presentaba actividad cerebral y que se había decidido retirarle esas medidas de soporte vital.

Figura del rock

Petty era una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como 'Tom Petty & the Heartbreakers' (1976), 'Damn the Torpedoes' (1979), 'Full Moon Fever' (1989) o 'Wildflowers' (1994). El artista recibió este año el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación, como parte de los actos previos a los premios Grammy, y era miembro desde 2002 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Petty estuvo de gira durante 2017 con un tour con el que celebraba los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento The Heartbreakers. La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (EE UU) y culminó su andadura en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde con Lucinda Williams como telonera Petty actuó tres noches (21, 22 y 25 de septiembre).