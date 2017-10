Nerabe, un debut de músicos que cambian de tercio Borja Iriarte, Xabier Arratibel, Sara Zozaya y Rubén Ramos, integrantes de Nerabe, en una imagen promocional. / KRIS ARZADUN El cuarteto donostiarra ofrece hoy su primer concierto en el festival Gure Bazterrak, que llenará de música el Convent Garden JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 11 octubre 2017, 06:54

Debutan hoy con el grupo de pop Nerabe pero a pesar de su juventud, no se les puede considerar recién llegados porque todos acumulan experiencia previa en otras bandas. Casi es necesario un croquis para explicar de dónde procede cada uno. Sara Zozaya (voz) se embarcó hace poco en un proyecto intimista junto a la chelista Itxaso Navarro; Borja Iriarte (batería) toca en Adrenalized, banda que acaba de protagonizar una gira por Canadá; Rubén Ramos (guitarra principal) lideró Cohen y acaba de poner en marcha Reuben RG; Xabier Arratibel (segunda guitarra, teclados y coros) participa en grupos como Ane Leux, Hyedra o Pet Fennec, mientras que Iñigo Ozaeta (bajo), la última incorporación, es conocido por su trabajo en combos como Blaka o Pelax.

Esta tarde a las 21.00 horas ofrecerán su primer concierto dentro del festival Gure Bazterrak que desde las 18.00 llenará de música el patio y la cripta de Convent Garden. Ya han registrado su primer disco, 'Toki-on', aunque no lo lanzarán hasta principios de 2018. El single homónimo de adelanto suena ya en emisoras como 'Gaztea' y en plataformas digitales. Dicho aperitivo permite atisbar un trabajo enmarcado en la órbita de la música indie y que incluirá nueve temas divididos en dos vertientes: «Una será muy bailonga y animada y la otra, más rockera y cruda».

Lo primero que sorprende en esta banda es que ha nacido con un concepto que rompe radicalmente con el origen musical de sus integrantes. Poco tiene que ver el sonido pop-rock de Nerabe con el agresivo hardocre de Adrenalized o Cohen. Ellos explican así su curioso cambio de tercio: «Queríamos hacer algo nuevo y muy diferente a lo anterior, algo que quizá llegase más fácil a la gente. También influye tener la voz y las melodías de Sara, que nos dan pie a hacer algo no tan cañero. «Inconscientemente, puede que el nombre que elegimos para la banda, Nerabe, también tenga que ver con eso: está siendo una etapa como la adolescencia en la que conoces cosas y sensaciones nuevas», dicen.

¿Y cómo se concilian visiones tan diferentes? «Lo primordial que acordamos todos es que la banda está por encima de egoísmos o particularidades personales. Concebimos el proyecto con una visión externa e intentamos aportar lo mejor de cada uno. La diversidad musical es algo positivo que hace que el sonido final sea diferente», responden los miembros de Nerabe, que en en su página de Bandcamp se definen así: «El grupo es una mezcla bien aliñada de sonidos pop modernos con reminiscencias de los 80, ritmos marchosos y, sobre todo, canciones redondas». «Queremos que los temas sean redondos en un amplio sentido y ahí reside quizá el cambio más grande respecto a nuestras experiencias previas: cada tema es único y por eso nos ha llevado tanto tiempo componerlo y grabarlo. El sonido puede que sea el mismo, pero cada canción tiene su historia particular», apostillan.

Primeros conciertos

Su esperado debut se producirá hoy sin que el público haya escuchado previamente el disco, un «reto» que les «emociona». «La incertidumbre siempre está ahí pero las ganas que tenemos de empezar a rodar superan cualquier vértigo», sostienen. Además, el día 26 del presente mes ofrecerán otra segunda función como teloneros de los estadounidenses !!! (Chk Chk Chk) en el centro cultural Intxaurrondo. «Tiene pinta de que va a ser un bolo de los que no se olvidan. Tenemos ganas de cuidar los directos y seleccionar bien dónde y cuándo tocamos. Este concierto, sin duda, es uno de ellos: es en nuestra ciudad, la sala es espectacular y abriremos para un grupo que nos encanta», subrayan.

Preguntados por si les gustaría sumarse a bandas vascas que han tenido repercusión en el exterior -Belako, Grises, John Berkhout...- responden que de momento no se han fijado una meta específica, sino que intentarán «conseguir cada vez mejores conciertos, llegar a más público y, sobre todo, defender un buen directo» mientras lanzan los singles y después de publicar el disco. «Seguiremos practicando la fórmula del 'Do It Yourself' (hazlo tú mismo), probaremos a alejarnos del 'underground' y, ante todo, intentaremos aprender del proceso. Aunque sea un proyecto diferente a los anteriores, hay mucha ilusión y mucho de nosotros mismos en Nerabe, lo que nos convierte también en una banda muy personal», concluyen.