La música toma Londres este fin de semana La cantante Rita Ora presentará la gala de los European Music Awards. La ciudad británica acoge los European Music Awards que cada año entrega la MTV. La cita tiene una audiencia potencial de 500 millones de espectadores y se emite en 134 países MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Sábado, 11 noviembre 2017, 22:02

En medio de grandes medidas de seguridad, la banda irlandesa U2 y el DJ francés David Guetta (que estrenará nueva canción) han dado el pistoletazo de salida esta tarde a los European Music Awards, que cada año entrega la cadena MTV, con un concierto en la londinense Trafalgar Square. Este año la capital británica ha cogido el testigo de Rotterdam como sede de unos premios que cada año congregan delante del televisor a una audiencia potencial de 500 millones de espectadores y que tendrán su punto fuerte mañana, con una gala presentada por la cantante Rita Ora desde el Wembley Arena, un evento que se podrá seguir simultáneamente y en directo a través del canal en abierto Paramount Channel y de MTV España (21.00 horas).

La cita contará con las actuaciones de Demi Lovato, Shawn Mendes, Liam Payne, Camila Cabello, Kesha, The Killers, Stormzy, Travis Scott o French Montana, entre otros. Además de la incorporación a última hora del rapero estadounidense Eminem, presentar en directo y en exclusiva su nuevo single ‘Walk on Water’.

Entre los nominados no hay un favorito claro este año, excepto U2 que recogerá el premio ‘Global Icon’, un galardón que recogen por «su enorme impacto en la música, la cultura pop y las cuestiones sociales en todo el mundo», explica Bruce Gillmer, uno de los responsables de MTV a nivel mundial.

En la categoría de ‘Mejor canción’ se postulan este año Rockabye (de Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie), Wild Thoughts (de DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller), Shape of You (de Ed Sheeran), Despacito (de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber) y There's Nothing Holdin' Me Back (de Shawn Mendes). Como ‘Mejor artista’, Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Shawn Mendes y Taylor Swift. Incluso habrá espacio para el ‘Mejor Look’, un honor que se disputan Dua Lipa, Harry Styles, Rita Ora Taylor Swift y ZAYN.

Artistas españoles

España también tendrá su lugar en los EMA’s. Los seis nominados a ‘Mejor artista de España’ son el madrileño C. Tangana, el zaragozano Kase O, el grupo granadino Lori Meyers, el incombustible Miguel Bosé y los murcianos de Viva Suecia, conformando una amplia variedad de estilos musicales.

Quien deseé votar por su favorito aún tiene tiempo de hacerlo, concretamente hasta esta noche a las 23.59 horas y a través de la página www.mtvema.com/vote.