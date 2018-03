Mujeres, «tres colegas sin máscaras, poses ni falsedades» De izquierda a derecha, los integrantes del trío Mujeres, Pol Rodellar, Arnau Sanz y Yago Alcover. / ÁLEX SARDÁ Pop garajero. La banda catalana regresa con 'Un sentimiento importante', su primer álbum íntegramente en castellano JUAN G. ANDRÉS DONOSTIA. Viernes, 9 marzo 2018, 10:27

Cuando Martí Gallén abandonó el grupo, Yago Alcover (guitarra y voz), Pol Rodellar (bajo) y Arnau Sanz (batería) se plantearon muy seriamente dejarlo o continuar bajo otro nombre. «Pero nos pareció estúpido porque seguíamos haciendo lo mismo y no queríamos forzarnos a un cambio estilístico: estábamos haciendo lo mismo», recuerda el bajista. Tenían algunos conciertos apalabrados y en ellos comprobaron «empíricamente» que el formato trío funcionaba. Eso les animó a escribir, componer y editar su cuarto álbum, 'Un sentimiento importante' (Sonido Muchacho, 2017), que mañana presentarán en el Dabadaba junto a las madrileñas Hickeys.

- ¿Cómo influyó la nueva situación a la hora de componer?

- Martí aportaba ese punto más viejuno en los arreglos de guitarra y le daba mucho a los coros, así que hemos pasado a un formato más directo y sencillo, con más músculo y menos floritura. A nivel instrumental quizás es el disco más básico y menos barroco pese a tener pasajes de guitarra bastante locos. El cambio más fuerte fue, supongo, el cambio de idioma, dejar atrás el inglés...

- Tenían temas sueltos y EPs en castellano pero es el primer disco largo completamente en ese idioma...

- A la hora de afrontar la marcha de Martí, el tema idiomático también fue un reto que mantuvo al grupo unido, con expectación: fue una píldora de ilusión. También hacía tiempo que la gente nos lo pedía, desde peña del público a colegas, porque es evidente que aquí los temas en castellano se vibran más.

- ¿El público reacciona mejor?

- La gente corea más y se desfasa más con los temas en castellano, sin duda. Eso lo vemos cada noche. ¿Entonces qué vas a hacer? Pues cantar en castellano. Además, con el anterior disco giramos hasta tres veces por España en un tour bastante loco y autogestionado. Nos dimos cuenta de que las cosas nos iban muy bien en España y que nos pasábamos la vida tocando aquí, así que, ¿qué menos que cantar en el idioma del público que nos ha apoyado tanto?

- Al inicio, al escucharles en castellano era inevitable pensar en una actualización traviesa de grupos españoles de los 60 como Los Brincos, Los Salvajes, etc. ¿Se sienten herederos de aquellas bandas?

- Las anteriores incursiones en castellano, especialmente el EP 'Aquellos ojos' (2014), jugaban un poco en la liga del cachondeo, hacíamos casi una parodia del género de los 60. Lo puedes ver en esas letras exageradas con un castellano avinagrado y con esos acordes tan típicos del garaje y el rock de aquellos años. Funcionaban muy bien pero a la hora de afrontar 'Un sentimiento importante' nos quisimos alejar de esa idea y probar otras formas de escribir y componer.

- Se les enmarca siempre en el rock garajero y ahí están temas como el pepinazo inicial ('Vete con él'), pero Mujeres trasciende el género con temas más punk ('Siempre eterno'), piezas de regusto power pop ('Ciudades y cicatrices') o sonido cincuentero ('Un sentimiento importante')...

- Eso es, hay temas que se acercan más al punk, al pop o al garaje americano: Jacuzzi Boys, The Oh Sees... Siempre hemos huido de los sonidos y escenas más revival y, de hecho, en España no formamos parte de ese circuito más rockero: Funtastic Dracula, camisetas de rayas, flequillos, motos... Al principio escuchábamos -y teloneamos- a grupos de sellos garajeros pero tampoco era una escena estrictamente garaje como podrían ser The Mummies o Wau y Los Arrrghs!! Hace ya un par de discos que nos hemos desmarcado del garajeo en una onda muy pop, buscando las canciones pegadizas y la melodía. En eso Yago es un maestro, me flipa cómo puede crear melodías de voz con los mismos acordes todo el rato... En fin, que siempre nos hemos movido por el lado más pop del espectro garajero y ahora, directamente, creo que no hacemos garaje. Incluso nos han metido en el saco del indie nacional...

- Hasta han grabado un tema ('No es tu sitio') con sintetizadores, algo inusual en Mujeres...

- Lo teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Siempre nos ha gustado mucho Suicide y queríamos probar algo similar, con un tema muy sencillo y directo. La cosa se queda aquí, no creo que toquemos más máquinas, pero este tema teníamos que hacerlo de ese modo.

- Las letras hablan de amores y desamores, de odios y rencores, de desubicación, de estocadas mortíferas y renacimientos, del final del verano...

- Con el cambio de idioma fue jodido, no estábamos acostumbrados a eso. Plasmamos unas ideas y frases sobre un papel para ver por dónde irían los tiros. Finalmente encontramos el sentido del disco y lo dirigimos todo hacia allí. Está toda esa idea de rencor, fracaso, melancolía, superación, esfuerzo, que ha sido el viaje de la banda. Hay una evidente melancolía con esas imágenes del verano que termina en 'Piedra de sal', la canción que cierra el disco, y es, claro, una mirada hacia el propio grupo y nuestros 10 años.

- ¿De ahí el título del álbum?

- El título 'Un sentimiento importante' surgió como una broma en plan: ¿a qué sentimiento nos referimos? En el fondo, era una frase muy genérica, muy simplona. Sin embargo, con el tiempo fue cobrando sentido y se convirtió en una especie de mantra que alude a la historia del grupo y es un homenaje al impacto que ha tenido en nuestras vidas. Porque como todo el mundo, hemos sobrevivido a cosas jodidas pero entre los tres hemos encontrado nuestro espacio y nuestro idioma con mucho esfuerzo e infinitas horas en la carretera. De ahí también la portada en la que aparece un escorpión sobre la península ibérica...

- Pensaba que tendría alguna lectura política...

- Aunque salió en ese momento, no tiene nada que ver con 'el conflicto catalán'. La portada mira hacia dentro del grupo, no hacia fuera, e intenta reflejar el sufrimiento de la carretera por la península, las comidas de mierda en gasolineras, las noches de fiesta, los cubatas rotos y lo duro que es tocar cada fin de semana, lejos de casa. Cansancio y disfrute a la vez.

- El autor de la portada es usted... Mujeres practica la filosofía Do It Yourself (DIY)...

- Normalmente hago yo las portadas. Es muy bonito hacerlo todo entre los tres, cada uno con sus funciones y aportaciones. Los vídeos que lanzamos eran también amateurs, poco profesionales: queríamos mostrar esa idea de que somos tres colegas que se hacen las cosas ellos solos, que nos vean tal como somos, sin máscaras ni poses ni falsedades: nos encargamos del diseño, decidimos quién graba y mezcla el disco, tenemos una red de contactos amplia para tocar en casi cualquier parte de España... Somos muy autónomos pero tampoco es que formemos parte de esa escena cliché del DIY, de salas en centros sociales o casas okupas. No somos un grupo demasiado político en el discurso pero a nivel humano y moral sí que nos gusta ser independientes y tener autonomía en algunos aspectos.

- Siempre se destaca la energía de sus directos, los pogos, el desmelene del público... ¿Se preparan a conciencia?

- Me hace gracia que siempre mencionen eso del «sudor, cerveza y pogos» como si fuera algo especial. En casi todos los conciertos que he estado eso es lo habitual, quizá no tanto en el indie, pero Arnau y yo venimos de la escena hardcore y punk y eso es lo normal y lo maravilloso. Está claro que nuestro directo es enérgico, pero la gente tampoco termina sangrando. Bueno, solo yo, que el otro día tuve un accidente en directo... (Risas)