The Midnight Ghost Train descarrilará esta noche en la Sala Dabadaba con su contundente rock

The Midnight Ghost Train descarrilarán esta noche (21.00 horas) en la Sala Dabadaba, donde presentarán su contundente mezcla de hard rock, blues y stoner. Fundada hace diez años por el cantante y guitarrista Steve Moss, la banda estadounidense debutó con el EP ‘Johnny Boy’ (2008), al que siguieron los discos largos ‘The Midnight Ghost Train’ (2009), ‘Buffalo’ (2012) y ‘Cold Was the Ground’ (2015).

La formación actual la completan Brandon Burghart a la batería y Mike Boyne al bajo. Editado por el sello metalero austríaco Napalm, su cuarto y último álbum hasta la fecha se titula ‘Cypress Ave.’ (2017) y se aleja de las raíces hardrockeras de la banda. Al parecer, han preferido centrarse «en la escritura de las canciones» para demostrar que pueden ser «más que una banda de rock duro». Así, han realizado un trabajo «más maduro y audible» que incluye algunas sorpresas; una de ellas es ‘The Boogie Down’, un tema de funk y hip hop con instrumentos de viento en el que colabora Sonny Cheeba, del dúo de rap Camp Lo. Las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.