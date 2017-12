Los 12 meses, 12 canciones de los donostiarras AMA El grupo cumple el reto de grabar una canción al mes y las presenta en un disco RICARDO ALDARONDO Miércoles, 27 diciembre 2017, 08:00

En formato novedoso, y muy adecuado a los tiempos en que la música tiene la forma cuadrada de la pantalla de Youtube, más que la redonda de los discos de siempre, el grupo donostiarra AMA publica su quinto álbum. Casi sin quererlo, porque una cosa lleva a la otra, 'El año en imágenes' ha acabado siendo un disco y una colección de videoclips simultáneamente.

Diez canciones que se han ido creando, grabando y difundiendo a lo largo de 2017, con un compromiso al que han sido fieles. Al final de cada mes, desde el pasado enero, AMA ha compuesto, grabado y publicado en las redes y en Youtube una nueva canción con su correspondiente vídeo. Y ahora el conjunto de las diez canciones ha tomado forma física, en CD y en vinilo con un DVD que contiene los videoclips correspondientes. «Ha sido un proceso rápido, fresco y natural, y al final se ha creado algo que va más allá de nosotros, un núcleo de gente, una especie de comunidad». Todo de forma artesanal, nada de grandes producciones: «A veces hay que hacer las cosas a escala pequeña para formar parte de algo mucho más grande».

Y todo empezó por una cuestión práctica: «Era complicado juntarnos en un estudio durante un mes para grabar todo el disco de golpe», explica Javi Sánchez, quien junto a su hermano Borja ha sido siempre el núcleo de AMA, con diferentes componentes a lo largo de los años. «Decidimos grabar las canciones una a una. Luego pensamos que si ya teníamos una canción acabada, por qué esperar un año para publicarla, si para nosotros iba a quedar vieja cuando saliera. Decidimos ponerlas en internet a medida que las grabáramos. Pero como para eso cada canción debe tener su portada, pensamos en pedir a algunos amigos que las hicieran».

Los primeros sorprendidos

No quedó ahí la cosa: «Ya que les pedíamos una portada, les invitamos a hacer un vídeo», continúa Borja. «Algunos no habían hecho nunca un vídeo, aunque se dediquen al diseño gráfico o la fotografía. Pero se animaron, y cada uno ha hecho su interpretación de las canciones. Nosotros somos los primeros sorprendidos con el resultado». Y la portada del LP es de Estudio Lanzagorta.

En cuanto a los videoclips, no había reglas. Cada uno de los artistas ha marcado su propio estilo. Estudio Primo, Daga Voladora, Cruz Larrañeta, Diego Besné, Ianire Soraluze, Roar, Susie Quiu e Iban Petit, Isabel Dublang, Lorena Alonso Loblom y Distantesantes son sus autores.

Es curioso: con este novedoso sistema de producción y difusión de sus canciones parece que AMA ha llegado por otro camino a lo que ahora mismo hacen los jóvenes raperos, que ya no piensan en concepto de disco ni siquiera de canción, sino de vídeos que graban con la mayor inmediatez. Y en unas pocas horas ya los han colgado en Youtube.

Aunque en el caso de AMA la elaboración sigue siendo cuidada y primordial. «Yo creo que si hubiésemos grabado el disco de la forma habitual habría resultado en algo diferente», reflexiona Javi. «Esto de coger cada canción durante un tiempo más largo y centrarte en ella específicamente para terminarla antes de pasar a la siguiente te hace ver que casi lo realmente bueno es el proceso. Es como un juego, tienes todos los cacharros a tu alrededor y te dices: 'Vamos a ver qué sale esta mañana de aquí'; probar cosas sólo por divertirte aunque luego quizá las borres, no hay instrucciones, tú ves por dónde te apetece ir. Al grabar todas juntas da la impresión de que todo queda más uniforme, que no es mejor ni peor, pero te lleva a otro camino distinto».

Esa meta mensual «puede que subraye la idea de que hacer discos no es más que un continuo de canciones, lo que ocurre es que hay que agruparlas en discos», añade Javi. «Pero supongo que se parece a escribir una especie de diario, con cosas tuyas o historias que se te ocurren. A veces tienen que ver entre sí y otras no».

El pop esencial de AMA se ha ido depurando y madurando a lo largo de los años, como manda la edad: «Es más sencillo en cuanto a arreglos, nos hemos centrado en la melodía y en la letra, y lo demás gira a su alrededor». Sin embargo cada canción es distinta en el tratamiento, aunque todas forman parte de un conjunto coherente. «'En la corriente' era una canción folk. Pero eso ya lo habíamos hecho en febrero, así que decidimos darle un aire diferente. Trabajar mes a mes te hace estar más atento, más curioso ante todo», asegura Javi. En 'Saber y ganar' sorprenden con un sonido pop pero enmarañado a lo Jesus & Mary Chain, y los tres acordes de guitarra que siempre han constituido la base del género encuentran derivas peculiares.

Las letras también están más depuradas y focalizadas en la primera persona, en una visión particular del mundo, de los sentimientos y de la pareja: «Parece que todo el mundo tiene que opinar de algo en las canciones, que si no te posicionas no vale. A mí eso no me va. Yo prefiero centrarme en lo que pasa conmigo y la gente de mi alrededor», manifiesta Javi, autor de las letras. Y Borja participa de ese espíritu: «Nos encanta María Arnal, que canta temas de contenido político, y nos parece una pasada la forma que tiene de acercarse a ellos y de cantar. Pero esa es su manera de hacer, y nos gusta escucharla, pero no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo».

Caminos paralelos

Ha coincidido así: casi al mismo tiempo que otros tres exmiembros de La Buena Vida publicaban su primer disco con su nuevo grupo Amateur, salía a la calle el quinto álbum de AMA. Javi y Borja también formaron parte de La Buena Vida y eso «es de lo mejor que nos ha pasado», resaltan. Pero AMA nació en 2002 como grupo paralelo con su propia trayectoria y no ha cesado en todo este tiempo. «Siempre he sido el mayor fan de los otros componentes de La Buena Vida y creo que es recíproco. Nos encanta el disco de Amateur, y que estén haciendo nuevas canciones, es un regalo. Pero quizás ellos sean más herederos del sonido de La Buena Vida».

De hecho, Javi siempre ha mantenido grupos paralelos mientras estaba en La Buena Vida, durante los 23 años de existencia del grupo 'madre'. Estuvo en Los Perdidos, El Joven Bryan Superstar y finalmente en AMA, su proyecto más duradero. «Nosotros siempre buscábamos algo más sencillo», apunta Borja, que estuvo en La Buena Vida durante los primeros años del grupo, pero lo dejó por motivos laborales. «Por ejemplo la parte orquestal de La Buena Vida, aunque me encanta, en AMA no la hemos heredado en absoluto. Queríamos hacer algo distinto, más desnudo, en el primer disco no había más que caja de ritmos y guitarras, con algún arreglo mínimo».

El guitarrista y técnico de sonido Yon Vidaur, que en los últimos años ha formado parte de AMA, sigue ahora su propio camino con Havoc y como productor y técnico de su estudio Muir, entre otros proyectos. «Hemos pasado un tiempo juntos, hemos aprendido mucho, pero teníamos una visión diferente de algunas cosas», explica Javi. Pero la impronta de Vidaur está en 'El año en imágenes', como músico y productor, y «haciendo algunos arreglos de guitarra, bajo o teclados, y muchos detalles, porque al final en su estudio es como si tuviera un juguete enorme entre manos».

También ha colaborado en el disco el batería de León Benavente, César Verdú que fue durante años técnico de sonido de La Buena Vida, antes que músico de uno de los grupos más candentes del rock actual.

Y el disco se cierra con un momento álgido en lo emocional, con 'Ver las cosas por primera vez', una hermosa declaración de entrega, que resume la forma de decir muchas cosas con unas pocas palabras que caracteriza las letras del disco, y que ha cantado Irantzu Valencia, que fue cantante de La Buena vida.