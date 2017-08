Marwan abandona la introspección para intentar ser «más universal» 02:31 El cantautor Marwan publica su sexto disco. / Óscar Chamorro El cantautor madrileño publica su sexto disco, 'Mis paisajes interiores', incluyendo un poemario sobre sus propios temas DORI AYLLÓN Madrid Jueves, 31 agosto 2017, 17:59

El cantante y poeta Marwan publica su sexto disco 'Mis paisajes interiores' y por primera vez lo hace con una discográfica detrás, Sony. «Necesitaba ayuda y aquí la he encontrado», dice el cantautor madrileño, que se encuentra muy satisfecho con su nuevo trabajo.

Además, las once canciones que componen el disco no vienen solas, sino que las acompañan poemas basados en las letras de estas. «Primero compuse las canciones y después hice los poemas para poder completarlas, ya que los cantautores no nos podemos poner todo lo reflexivos que quisiésemos porque pierde musicalidad».

El nombre de su nuevo proyecto 'Mis paisajes interiores' tiene mucho significado para Marwan. «Este disco se titula así porque las canciones son muy emocionales y reflexivas, cada una de ellas tiene vocación de paisaje de un tema en concreto. He intentado extraer situaciones reales que nos pasan a todos», afirma.

Este último motivo es el que el cantautor reivindica para que las personas que no se han acercado todavía a su música lo hagan. «García Montero me dijo que en mis letras tenía que ser más objetivo y así es este disco. El que me escuche se dará cuenta de que hablo de cosas universales y que le pueden haber pasado», explica.

Marwan, durante la entrevista. / Óscar Chamorro

Sus ídolos, Serrat y Sabina

Si se tiene que quedar con una canción de este trabajo opta por 'La vida cuesta'. «Es una canción con una letra que te atraviesa y cuenta situaciones que he vivido. Además la melodía me encanta», apunta. Y si tuviese que cantar alguna canción de este disco con dos de sus ídolos musicales, Serrat y Sabina, elegiría 'Ya te estoy imaginando' para interpretar con el catalán y 'Cazador de mariposas' con el jienense.

Otro de sus artistas predilectos es Ismael Serrano. «Se puede decir que empecé en la música por él. Fue mi gran acercamiento a la poesía», cuenta. A Marwan le fascinaban las letras del cantautor madrileño. «Me contaba mi vida. Sus desamores eran mis desamores, sus sueños los míos y su ideología era la mía». Pero los dúos ya pactados son con Funambulista y con el rapero Nach, con quien cantará 'Los restos de esta historia', incluida en el cd.

Marwan y 'Mis paisajes interiores' comenzarán una gira en octubre en Córdoba y recorrerá más de treinta provincias. Destaca el debut de cantautor en el Palacio de los Deportes de Madrid. Tras su paso por España tiene previsto viajar a países de Latinoamérica.