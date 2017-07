Martin Gore: «Es increíble que hayamos durado tanto tiempo» Gore asegura que está deseando «ver cómo reacciona la gente ante nuestro nuevo material». / REUTERS Depeche Mode vuelve al BBK Live con un repertorio renovado centrado en su último álbum, 'Spirit' JOSU OLARTE Bilbao. Lunes, 3 julio 2017, 07:19

La veterana formación británica de pop electrónico Depeche Mode montó en marzo una suerte de cumbre mediática en Milán para preparar el terreno a la edición de su álbum 'Spirit', saludado a la postre como el mejor de su última etapa y ahora defendido en una gira mundial en cuyo tramo europeo de 32 conciertos aspira a reunir más de 1,5 millones de fans. El 5 de mayo arrancó en Estocolmo un tour «ambicioso» que el próximo jueves tendrá su única parada estatal en el Bilbao BBK Live. Serán cabezas de cartel y gran reclamo de la primera jornada del certamen, la única cita festivalera junto a la de su hermano lisboeta NOS Alive un día antes.

Será el tercer ascenso al escenario central de Kobetamendi del trío que forman el guitarrista, teclista y compositor principal Martin Gore, el cantante Dave Gahan y el teclista Andy Fletcher. «Nuestras experiencias en Bilbao han sido geniales y por eso estamos encantados de volver. Recuerdo haber visitado un par de veces el Guggenheim y pasear por la zona. Es agradable tener un poco de tiempo para ese tipo de cosas, lo que no siempre es fácil», dice Gore. Esta vez su presencia en la capital vizcaína coincide con su nominación al salón de la fama de rock en virtud de una carrera de 35 años en la que, ampliando el radio de acción del techno pop, han colocado más de 100 millones de discos y han extendido su influencia a una amplia lista de grupos de rock y heavy oscuro, pop sintético o electrónico.

- Tienen malas experiencias en el pasado con giras tan intensas y ambiciosas como esta. ¿Cómo las encaran a estas alturas?

- Después del tiempo que hemos estado aisladas en el estudio las mismas cinco o seis personas, estamos deseando ver cómo reacciona la gente ante nuestro nuevo material en esta gira mundial que llevará las canciones a otro nivel. Es cierto que hemos tenido malas experiencias en el pasado -la gira 'Songs of Faith & Devotion' (1993) casi acabó con el grupo- pero los últimos tours han ido muy bien. Antes solía ponerme muy nervioso, pero no sé si por la edad o el tiempo que llevamos, ya no tengo ataques de pánico antes de una gira o de subirme al escenario.

- ¿En qué medida llevarán su música a otro nivel? ¿Tienen ya definida la escenografía y el repertorio?

- Anton Corbijn vuelve a estar a cargo del aspecto visual del álbum y de toda la escenografía de la gira, que hemos cuidado mucho. El repertorio será también renovado, pero no faltarán los viejos éxitos que no nos cansamos de tocar por la emoción que despiertan en la gente.

- A la espera de su último disco lanzaron su retrospectiva discográfica 'Video Singles Collection'. ¿Los valoran más allá del fin promocional con que nacieron?

- Sí, por fin vamos a tenerlos todos reunidos. Verlos seguidos nos trae grandes recuerdos y muestra nuestra progresión. Lo curioso es que no era en absoluto una de nuestras cosas favoritas, pero trabajando con Anton (Corbijn) entendimos que eran un forma de arte. El vídeo musical es coetáneo al grupo y, en cierto sentido, fuimos como conejillos de Indias para los primeros directores de clips. Hacíamos cualquier cosa que nos pidieran ante la cámara y por eso los primeros resultan muy cómicos. Verlos ahora nos trae grandes recuerdos. Esperamos que también a los fans del grupo.

Un sonido sorprendente

- ¿Sitúan su nuevo álbum en la línea más cruda y orgánica de 'Delta Machine' (2013), baladas épicas incluidas?

- Todos los discos de nuestro grupo tienen un componente electrónico, pero estamos abiertos a incluir guitarras o cualquier sonido que nos guste o encaje en cada canción. James Ford, el productor que nos recomendó Daniel Miller (fundador del sello electrónico Mute) ha aportado un sonido más recio. Le escogimos por ese gran sonido que siempre ha logrado con los grupos de estilos diversos a los que ha producido.

- 'Spirit' parece un título espiritual que entronca con las canciones de deseo, fe y devoción tan asociadas a Depeche Mode.

- Diría que las de este disco no encajan en ninguna de esas categorías. Es más un punto de partida u otro enfoque para acercarse a nuestro universo. Tampoco tiene connotaciones espirituales o religiosas, en realidad no tengo claro por qué lo elegimos.

- Sin embargo, sí muestran inquietudes humanitarias. En esta gira vuelven a recaudar fondos para la oenegé Charity Water.

- Sí, su director Scott Harrison tiene la ambición de facilitar agua potable a todo el mundo de por vida. Una tarea solidaria fantástica que quisimos apoyar en la anterior gira en la que recaudamos casi millón y medio de dólares No somos una banda mesiánica, pero si la música puede hacer que la gente piense quizás podamos contribuir, aunque sea muy poco, a que el mundo sea un poco mejor.

- El tour 'Spirit' va a ser su primera gira post Brexit. Como banda de proyección global ¿qué les parece la decisión del Reino Unido?

- No sé en qué medida puede afectar, pero me parece un error terrible que me tuvo un par de semanas deprimido. Creo que es una decisión muy mala para todos, sobre todo para el Reino Unido. Un asunto tan complicado como ese no se puede someter a un referéndum con mayoría simple. Parece que hay una Inglaterra chapada a la antigua que cree que con el aislamiento van a volver a los días del Imperio, pero no tiene mucha pinta... (risas)

- Superando crisis y adicciones se han perpetuado tres décadas y media. ¿Cómo se ven a estas alturas?

- En los días de Ultra (1995) tras la salida de Alan (Wilder) y el mal estado de Dave (Gahan, cantante) pensé que igual era el momento de pasar página, pero superamos aquello y aquí estamos con gente de todo el mundo que aún quiere vernos en directo. Es increíble que hayamos durado tanto tiempo y podamos seguir haciendo lo que nos gusta. En su día no habría apostado por ello, pero siempre hemos encontrado razones para seguir. Supongo que una de las razones es no parecernos a nadie.