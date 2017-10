Luther Russell repasa su ecléctica carrera en el Dabadaba

Lleva desde 2011 sin publicar un disco propio pero en más de 25 años ha acumulado un buen puñado de proyectos que dan testimonio de su innegable eclecticismo. Su nueva gira recalará hoy en la Sala Dabadaba (20.30 horas, 5 euros), donde el músico californiano presentará en solitario el doble álbum recopilatorio 'Selective Memories: An Anthology'. Este trabajo, editado por el pequeño sello independiente bilbaíno Hanky Panky Records, recopila 41 canciones, más de la mitad inéditas, que van desde dos demos de sus comienzos en The Bootheels, el grupo que formó a los 18 años junto a Jakob Dylan, hasta un adelanto de 'Medium Cool', su inminente y esperado disco de estudio con temas propios.

La antología de 'memorias selectivas' también cuenta con cortes extraídos de su sonada etapa al frente de los Freewheelers, banda que estuvo activa en la primera mitad de los años 90, así como con ejemplos de sus proyectos junto a Marc Ford (ex-Black Crowes) y varias píldoras de sus seis discos en solitario.

Desde 'Down At Kit's' (1999), Russell ha cultivado bajo su propio nombre un importante repertorio que da cuenta de su versatilidad, ya que exhibe idéntico talento en terrenos tan distintos como el folk-rock, el power-pop, la música instrumental o el funk. Su último disco hasta la fecha es el preciosista 'The Invisible Audience' (2011), aunque el pasado año inauguró un nuevo combo, Those Pretty Wrongs, creado al alimón junto a Jody Stephens, batería de los míticos Big Star. Además, en 2016 fue coautor de dos de los temas del disco homónimo editado por los también célebres Weezer. En su faceta de productor, asimismo, destaca por haber trabajado para artistas como Richmond Fontaine, Laura Marling, Noah & The Whale o Folks.

En el Dabadaba Russell actuará en solitario, pero dentro de unos días, se sumará como acompañante a la gira de Robin Hitchcock, que visitará plazas como Madrid, Zaragoza, Valencia y Bilbao. El concierto de esta última ciudad será el día 20 en el Kafe Antzokia.