Lluvia de críticas al anuncio, con escudo español, de que Katy Perry actuará en Barcelona La actuación el 28 de junio en la Ciudad Condal será la única cita de la artista en España COLPISA / AGENCIAS Madrid Martes, 27 febrero 2018, 19:03

La gira con la que Katy Perry presentará su cuarto álbum de estudio, 'Witness', recalará en Barcelona. Será el 28 de junio, en el Palau Sant Jordi. El anuncio, sin embargo, no ha estado exento de polémica. Un simple GIF ha desatado un aluvión de críticas en las redes sociales. ¿La razón? La cara de la cantante estadounidense aparece sobre un fondo en el que se van formando los colores y el escudo de la bandera española.

Un internauta la ha llamado "facha" y otro ha bromeado con la posibilidad de que Marta Sánchez fuera su telonera.

Rápidamente se han sucedido los tuits de apoyo a la cantante norteamericana, que debutó en 2008 con el álbum 'One of the Boys' y alcanzó el reconocimiento mundial con su siguiente trabajo, 'Teenage dream', en 2010, y que tiene a sus espaldas grandes éxitos musicales como las canciones 'Firework', 'Roar' y 'Dark Horse'.

Las entradas para este único concierto en Barcelona se podrán adquirir a partir del 7 de marzo en los canales habituales de venta.