Liam Gallagher admite que le gustaría una reunión de Oasis Liam Gallagher, en el FIB 2017. / EFE «Me encantaría que habláramos sobre la música de Oasis, en vez de álbumes como solista», dijo en un acto promocional REUTERS Santa Mónica (EE UU) Lunes, 31 julio 2017, 17:06

Al cantante Liam Gallagher «nada le gustaría más» que una reunión de Oasis, la banda de rock británica que otrora lideró junto a su hermano mayor Noel. Y es que, formada en Mánchester en 1991, Oasis tuvo su auge durante la década de 1990 con éxitos como "Don't Look Back In Anger" y "Wonderwall".

«Me encantaría que habláramos sobre la música de Oasis, en vez de un álbum solista de Liam o un álbum solista de Noel», admitió Liam durante una reciente entrevista en Santa Mónica (California, EE UU) mientras promocionaba su próximo álbum, 'As You Were', el primero en solitario.

Pero las famosas peleas de los hermanos forzaron la separación de Oasis en 2009, después de que el guitarrista Noel dejase la banda tras una discusión en el festival Rock en Seine en París. «Él piensa que es el líder y yo pienso que yo soy el líder, ¿entiendes lo que quiero decir?», señaló Liam.

Sin embargo, luego dio esperanza a sus fans acerca de una reconciliación. «Tal vez algún día cuando volvamos a ser hermanos (...) lo natural sería hacer música», dijo el cantante antes de reflexionar sobre Noel. «Lo quiero, sin duda. Es mi hermano», comentó finalmente.