Jay Z, Lamar y Bruno Mars lideran nominaciones a los Grammy Jay-Z. / Afp El remix del éxito mundial 'Despacito' con Justin Bieber ha sido nominado en la categoría de canción del año EFE Washingotn Martes, 28 noviembre 2017, 15:57

Los aclamados raperos Jay Z y Kendrick Lamar, junto al cantante Bruno Mars, aparecen como los grandes favoritos para la 60 edición de los premios Grammy, en los que también destaca 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

De acuerdo con la lista difundida este martes por la Academia de Grabación de Estados Unidos, el remix con Justin Bieber del éxito mundial de Luis Fonsi ha sido nominada para las categorías de grabación del año, canción del año y grupo del año.

Jay Z lidera la lista con ocho nominaciones, que incluyen el galardón más cotizado, el de mejor álbum del año por '4:44', así como la nominación a mejor grabación del año con 'The Story of O.J.', un tema sobre la comunidad negra y el dinero con referencias al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson.

Por su parte, Kendrick Lamar se ha anotado siete nominaciones, entre las que destacan la de mejor álbum del año con 'Damn', así como la nominación a mejor grabación del año con 'Humble', que también es candidata a recibir los premios de mejor actuación de rap y mejor canción de rap.

Además, el artista de pop Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández y tiene origen boricua por parte de padre, ha recibido nominaciones en algunas de las categorías más importantes: mejor álbum del año y mejor grabación con '24K Magic', así como mejor canción con 'That's What I Like'.

Las categorías más importantes de los Grammy están dominadas por artistas de rap y R&B, lo que ofrece a estos géneros la oportunidad de anotarse una gran victoria en la ceremonia que se celebrará en Nueva York el día 28 de enero de 2018 en el espectacular Madison Square Garden.