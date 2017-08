El Kutxa Kultur Festibala también creará un escenario escondido en el Hipódromo Presentación del Kutxa Kultur Festibala el pasado abril / USOZ Tijuana Bibles, Cro!, Smoke Idols, Lukiek y Luma serán los protagonistas de este espacio EFE Viernes, 4 agosto 2017, 16:34

El Kutxa Kultur Festibala contará en su próxima edición, en la que se estrena en el Hipódromo de San Sebastián, con un escenario "escondido", el "Hidden Stage", donde actuarán Tijuana Bibles, Cro!, Smoke Idols, Lukiek y Luma.

Los días del festival, el 15 y 16 de septiembre, en un "stand" coordinado por Fnac, colaboradores del Festival, se repartirán invitaciones entre aquellos que las soliciten hasta completar el limitado aforo.

Al público invitado le citarán en un punto desde el que le acompañarán a esa localización "secreta", ha explicado el festival donostiarra, que tras la experiencia del parque de atracciones de Igeldo se traslada ahora al Hipódromo.

El día 15 actuarán la banda de Glasgow Tijuana Bibles y los experimentales gallegos de Cró!. Al día siguiente será el turno de Smoke Idols, con su esperado nuevo álbum, Luma, que inicia su gira en San Sebastián, y Lukiek, la nueva propuesta de Josu Ximun Belako con Christian y Antton en la que emulan a los primeros Nirvana.

The Jesus and Mary Chain, The Divine Comedy y The Hives encabezan el cartel de esta edición.