Kiss y Scorpions actuarán en el Resurrection Fest 2018 Miembros de banda de rock 'Kiss', durante una actuación en 2012. / KYRRE LEIN (Afp) El festival de rock y metal acogerá en Viveiro a dos de las bandas veteranas con más carisma R. C. Viernes, 17 noviembre 2017, 23:45

El Resurrection Fest, un evento que empezó hace 11 años con humildad, colecciona en cada edición al menos una gran estrella del rock o del metal. En 2018, los aficionados al hardcore podrán disfrutar de los veteranos Kiss y de Scorpions, que se acercarán a Viveiro (en la provincia de Lugo) el 14 y el 13 de julio respectivamente.

Gene Simmons, 'The Demon', Paul Stanley y el resto de la banda que puso de moda el maquillaje y las lenguas encabezarán el festival con su habitual despliegue de luces y su particular show en el escenario. Un día antes, el plato fuerte será el de los alemanes, quienes se estrenarán en el evento gallego y tendrán que esforzarse para ofrecer un recital acorde con un público sediento de fuerza con sus 'Rock You Like A Hurricane' o 'Still Loving You'ya que últimamente se habían encasillado con sus baladas.

Del resto de grupos destaca una concesión del Resurrection a sus fieles, quienes habían insistido para lograr que se presentara en Viveiro Corey Taylor, de Slipknot. El norteamericano tocará con su otra banda, Stone Sour, para unirse a un programa de rock, punk, hardcore y metal en el que todavía faltan algunos grupos para confirmar su presencia en Galicia entre el 11 y el 14 de julio.