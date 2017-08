Kendrick Lamar, estrella de los MTV Music Awards con seis galardones Kendrick Lamar / REUTERS Tan sólo le faltó una guinda para rematar una noche ideal ya que el británico Ed Sheeran le arrebató el galardón al mejor artista del año EP Lunes, 28 agosto 2017, 13:11

Kendrick Lamar lideraba las nominaciones a los MTV Video Music Awards y se llevó seis de los ochos premios a los que optaba por Humble. Sin lugar a dudas, el rapero californiano encendió (literal) el escenario del Fabulous Forum de Inglewood al inicio de la gala, cuando uno de los miembros de su actuación salió ardiendo en el escenario. Mejor Vídeo del Año, Mejor Hip Hop, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección, Mejor Dirección Artística y Mejores Efectos Especiales fueron las categorías que jalonaron el segundo sencillo que alcanza el número en el Billboard Hot 100.

Ed Sheeran, proclamado el Artista del Año, hizo gala de su estilo sencillo en el escenario, al interpretar Shape of You, que ha sido número uno en más de 30 países. Tras su actuación y la de Lil Uzi Vert hizo acto de presencia la maestra de ceremonias, Katy Perry, que vestida de astronauta, se presentó en el escenario volando sujetada por cables.

La californiana, nominada en cinco categorías, se fue de vacío en una noche en la que muchos ojos estaban pendientes de su posible reencuentro con Taylor Swift, una reconciliación que no tuvo lugar porque la de Pensilvania no hizo acto de presencia en el estadio como se había insinuado días antes. Eso sí, su esperado vídeo de 'Look What Yo Make Me Do' fue emitido según lo previsto y la pieza en sí ha dado mucho de qué hablar porque las referencias al matrimonio Kanye y Kim Kardashian son más que evidentes, además de bromear de su anterior pareja, Tom Hiddleston. Ya se sabe que los vídeos de la compositora no pasan inadvertidos. El último lleva poco más cuatro horas colgado en VEVO y ya roza los cuatro millones de reproducciones.

Paris Jackson, la hija del rey del pop, también fue una de las celebridades de la noche, y no solo por si discurso dedicado a los "cabrones supremacistas blancos", sino por el besazo que le plantó a la actriz Caroline D'Amore durante el paseíllo por la alfombra roja. La hija de Michael Jackson se plantó descalza en la ceremonia y robó la atención de los cámaras con este gesto de amor para su amiga.

Las redes se mostraron poco entusiasmadas con las actuaciones de Shawn Mendes y su 'There's Nothing Holdins', y Lorde, que debido a una gripe tuvo que interpretar 'Homemade Dynamite' en playback, eso sí, deleitó a los fans con una coreografía que a más de uno dejó ojiplático.

Perplejos también nos quedamos con Fifth Harmony, ganadoras del Mejor Vídeo Pop por Down. En el arranque de su puesta en escena, son cinco las intérpretes que aparecieron en el escenario, aunque por poco tiempo porque la quinta en discordia, se supone que Camila Cabello, desapareció de mala manera como si alguien le diera una patada.

Al grupo femenino le siguió Thirty Seconds to Mars. Jared Leto, su líder y vocalista, dedicó un emotivo discurso a Chester Bennington (Linkin Park) y Chris Cornell, fallecidos hace pocos meses en circunstancias tristes y demasiado similares.

Se esperaba la presencia de una recatada Miley Cyrus, como así sucedió, tras pedir disculpas a su padre en las redes por la actuación de 2013 en la que volvió loco al personal con un twerking de lo más sensual. La prometida de Liam Hemsworth presentó 'Younger Now', el segundo single de su nuevo trabajo discográfico. Aplaudida fue también el 'Sorry Not Sorry' de Demi Lovato, retransmitido desde Las Vegas donde se encontraba la cantante tras cantar el himno nacional en el combate entre McGregor y Mayweather.

Otra de las estrellas rutilantes de la madrugada fue Pink, ganadora del MTV Michael Jackson Video Vanguard Award, que para agradecer tanto honor dedicó a los presentes un popurrí de sus mayores éxitos: 'So What', 'Fuckin Perfect', 'Get The Party Started' y 'What About Us', su último sencillo.

Otro de los momentazos de la velada fue la interpretación conjunta de 'Here' realizada por Alessia Cara, Logic y Khalid, con la que hicieron un llamamiento para concienciar sobre el suicidio. Así como la aparición de Rod Stewart para interpretar junto a los miembros de DNCE una versión muy diferente de 'Do Ya Think I'm Sexy', uno de los mayores éxitos del artista británico de 72 años.