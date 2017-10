'Isla', la «aventura musical y vital» de Audience en La Habana El quinteto vizcaíno volvió entusiasmado de la capital cubana. El quinteto presenta 'Isla', un disco producido por Kaki Arkarazo y grabado en La Habana con artistas cubanos y ritmos latinos JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 20 octubre 2017, 08:23

Hace tiempo que el productor guipuzcoano Kaki Arkarazo propuso al grupo Audience grabar un disco en Cuba. La idea quedó en el aire durante años hasta que los de Gernika la recuperaron recientemente. Ni cortos ni perezosos, en abril se plantaron en los estudios Abdala de La Habana y grabaron su octavo LP, 'Isla' (Bidehuts), junto a un talentoso elenco de artistas cubanos que han introducido ritmos latinos en el característico sonido Americana de la banda.

El Kafe Antzokia de la capital vizcaína acogió ayer la presentación de este trabajo que defenderán en directo a partir de noviembre en Gernika (día 4), Bilbao (8) y Vitoria (30). Consultado por este periódico, Gaizka Isunza, miembro del quinteto que completan su hermano Ager, Mariana Pérez, Ruben Garatea y Andoni Lauzirika, tranquiliza a los guipuzcoanos advirtiendo de que también habrá actuaciones en Donostia.

'Isla', cuyo título es un guiño al significado de la palabra en castellano y en euskera (reflejo), no habría sido posible sin la colaboración de Angel Azkarraga 'Matxitxa'. «Es nuestro hombre en La Habana, lleva años viviendo allí. En su día fue mánager de Itoiz, Su Ta Gar y Negu Gorriak, y es un gran conocedor de la música y los músicos cubanos», afirma Gaizka Isunza, que agradece al mutrikuarra la posibilidad de vivir una «aventura musical y vital» de la que se sienten muy orgullosos.

«Es la primera vez en un disco de Audience que gente externa a nosotros ha tenido una influencia decisiva en el resultado final. Como podemos tocar todo tipo de instrumentos, siempre hemos sido herméticos y cerrados en ese aspecto, pero no íbamos a irnos a La Habana para grabar un álbum como el que podríamos haber hecho en casa», asegura el músico, que se deshace en elogios hacia los colaboradores cubanos: «Quizá son desconocidos para el mundo pero en la isla son auténticas eminencias».

Es el caso del percusionista Yaroldy Abreu Robles, arreglista de Chucho Valdés que tiene en su haber unos 200 discos; del trompetista Alejandro Delgado, que parecía distraído en el estudio pero clavó a la primera las armonías; de la cantante Osanay Martínez, que tiene el protagonismo vocal absoluto en 'El tres, el quinto y el tumbao', y del maravilloso cuarteto de cuerdas compuesto por Gladys Helena Díaz Borges, Keren Eduardo Hipólito, Elizabeth Igarza Batista y Freddy Lafont Martínez. Su aportación hizo crecer las composiciones «muy por encima de las expectativas» del grupo.

Una vez que Arkarazo mezcló el disco en los estudios Garate y Jonan Ordorika lo masterizó en Mamia, surgió la duda con respecto al primer single. ¿Cómo promocionar un trabajo con canciones tan variadas? Decidieron no renunciar a mostrar la «joya» 'El tres, el quinto y el tumbao', aunque fuera la opción «más arriesgada».

El más cubano

El primer tema de Audience en castellano es el más abiertamente cubano de los once que incluye 'Isla' y, al escucharlo, uno puede pensar equivocadamente que está ante un disco en la onda de Ry Cooder y su celebérrimo 'Buena Vista Social Club'. Pero lo cierto es que solo otras dos composiciones tienen claros ecos latinos: 'Egun da Bayamon' y la instrumental 'Egunsentia Habanan'. El resto son piezas que, según admite Isunza, «no desentonarían» en cualquier otro álbum del grupo.

No es casualidad que hayan planteado la estructura de 'Isla' como un periplo que comienza con el sonido country-rock de Audience en 'Nork jakin zein den zein' o 'This Wild On'. En su parte central se abre a los ritmos latinos con la citada terna de canciones y en el último tercio la banda recupera su tono más característico en 'Prest nago' o 'Gernika ta New York'. Con todo, en ellos también participan los músicos cubanos, a quienes Audience lleva a su terreno en una suerte de evocador viaje de ida y vuelta a La Habana.