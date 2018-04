Los herederos de Bob Marley La séptima edición del Revolution JamRock, que se celebra en el Gasteszena de San Sebastián los días 20 y 21 de este mes, promete emociones fuertes para los amantes del reggae y hip hop Imagen del festival del año pasado con el público vibrando. / REVOLUTIONARY BROTHERS MIKEL MADINABEITIA Martes, 17 abril 2018, 11:51

El próximo 11 de mayo se cumplirán 37 años de la muerte de Bob Marley, aunque sus melodías nunca han dejado de sonar. 'Is this love', 'One love', 'No woman no cry', 'Exodus' y compañía pasaron a la historia como auténticos hits y el reggae sigue siendo una luz que no cesa. Con su lírica espiritual y su ritmo imaginativo y contagioso, se encuentra entre las músicas más mundialmente conocidas y celebradas, aunque sea uno de los géneros más regionales del planeta. Está localizado en Jamaica, pero su idioma es universal.

Los amantes de este estilo musical están de enhorabuena porque este mes hay sorpresa en San Sebastián: Revolution JamRock se celebrará en la sala Gasteszena los días 20 y 21. Con un cartel internacional y nacional de altura, este festival se ha consolidado como uno de los eventos indoor de reggae y hip hop más potentes del Estado. Este año se celebra la séptima edición y las estrellas son Asian Dub Foundation, Danitsa, Roy Ellis, Treesha y Suga Roy. Los herederos de Bob Marley.

Las sesiones de ambas jornadas arrancarán a las diez de la noche y acabarán a las cinco de la mañana... o cuando quiera Yahveh. El primer día habrá cinco grupos. Los británicos Asian Dub Foundation abrirán la veda con sus tradicionales ritmos de drum and bass y reggae. Le seguirán la pista la franco-suiza Danitsa, con su característica voz que no deja indiferente a nadie, y Don Camilo (Chile-Francia). Los locales Revolutionary Brothers y Eira & Gustab & Ras Lujah y los catalanes Jonte completarán la velada.

Presentación del festival Revolution JamRock. / Michelena

Para el sábado, los platos fuertes. Roy Ellis, Treesha y Suga Roy. O lo que es lo mismo, el hijo pródigo de la música jamaicana, la voz de Kenia y la fuerza de la naturaleza. Tres iconos del reggae actual que encandilarán a los presentes con su estilo único. Rapsusklei (Zaragoza), Conrad Crystal (Jamaica), Zareb (Jamaica), Irie Ites (Francia), Jarel Babel (Navarra) y Bombadil Sound (San Sebastián), además de la repetición de los Revolutionary Brothers, redondearán el cartel.

Los integrantes de Revolutionary Beothers, Iker y Unai Martínez, comenzaron a pinchar hace 16 años en el Doka de El Antiguo y son el alma máter de este festival. Junto a Carlos Undergroove y la gente de Legoreggae, decidieron dotar de un impulso a la escena reggae en San Sebastián y vaya si lo consiguieron. Reventaron el Doka. Reventaron las expectativas. Y han crecido hasta el punto de ofrecer dos jornadas potentes. Además, y como novedad, este año van a ofrecer más actividades.

En la imagen superior, la voz de Danitsa encandilará a los presentes. Debajo, Roy Ellis, otro de los ilustres protagonistas, y el cartel del festival.

Hitos a destacar

Llaman la atención varios hitos. Como el de este domingo, día 15, cuando presentaron el festival en Tabakalera Kutxa Kultur en un evento en el que también hicieron una especie de vermuteo acústico que fue un éxito. El 9 de junio el protagonismo recaerá en las mujeres con la celebración reivindicativa del Jam Rockwoman. Después de verano, en una fecha aún por determinar, los niños también podrán realizar su primer acercamiento a esta música con el Jam Rockkids. Se destinará un espacio en Tabakalera para que los profesores les introduzcan en este mundo. La música amansa a las fieras, ya saben. Finalmente, unas charlas y la proyección de un documental pondrán el broche a una edición que promete.

No hay excusa si adoran el reggae. Una música que permite confraternizar con el de al lado, profundizar en la buena onda y, sobre todo, soñar. Con su sonido pegadizo, ideal para bailar, Gasteszena vivirá un fin de semana por todo lo alto. Desde luego, Boy Marley, allí donde esté, estaría orgulloso de su legado.

Las entradas para el Revolution JamRock, que las pueden adquirir en Donostia Kultura, valen 18 euros para el sábado y 30 euros para un vale combinado de los dos días (viernes y sábado).