'Forever', el espectáculo sobre Michael Jackson, regresa al Palacio Euskalduna de Bilbao en junio, con dos sesiones El espectáculo será representado el 22 de junio en dos sesiones con música, baile y efectos especiales Martes, 22 mayo 2018

'Forever. The best show about the king of pop', el espectáculo sobre Michael Jackson, regresará al Palacio Euskalduna de Bilbao el 22 de junio, en dos sesiones, a las 19.00 y a las 22.00 horas, con una apuesta escénica y audiovisual que conjuga música en directo, baile y efectos especiales.

Según ha informado el Palacio Euskalduna, La Toya Jackson, que asistió el pasado sábado a una de las funciones en Barcelona, donde ha sido prorrogado hasta el próximo 3 de junio debido a su gran éxito, ha declarado que el espectáculo es «muy distinto a los demás» y «especialmente emocionante» porque el show le trae «muchos recuerdos de cuando Michael componía y grababa las canciones o cuando se vestía para sus espectáculos».

La nueva gira del espectáculo, que congregó a más de 400.000 espectadores en los años 2012 y 2013 y a 14.000 de ellos en el Palacio Euskalduna, llega así a la capital vizcaína en un nuevo tour en el que recalará en ciudades como Barcelona, Lisboa, Pamplona y San Sebastián, después de haber vendido más de 30.000 entradas en su reciente temporada en Madrid.