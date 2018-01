El Primavera Sound anticipa un abanico de categoría con Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave y The National Imagen del Primavera Sound de 2017. / Primavera Sound El evento se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio en Barcelona JAVIER BRAGADO Madrid Domingo, 28 enero 2018, 23:59

En la búsqueda del Santo Grial de los veranos musicales muchos festivales se pierden a la hora de encajar apuestas para todas las sensibilidades que logren mantener el mismo nivel. Parece ser que el Primavera Sound que se celebrará en Barcelona del 30 de mayo al 3 de junio ha alcanzado ese nivel con su cartel de categoría notable en su elección de pop, música altenativa y figuras cercanas a la música de masas.

La próxima edición, que se celebrará en el en el Parc del Fòrum, lucirá a Artic Monkeys como gran broche de fiesta para el certamen. El regreso de los monos árticos a los escenarios después de cuatro años de ausencia de los circuitos rematará a los asistentes con un rock propicio para la participación. El carismático Alex Turner liderará el asalto de los británicos a Cataluña. Lorde, la neozelandesa aristócrata del pop, acompañará la jornada con sus aspiraciones a estrella.

Todo comenzará con un guiño a los amantes del pop más refinado con los escoceses Belle and Sebastian en un miércoles para abrir boca con un concierto gratuito. Un día después llegará el turno para los aficionados a las apuestas diferentes. Por un lado, la islandesa Björk presentará su 'Utopia' con algunos de sus caprichos para sus especiales seguidores. La noche será compartida con Nick Cave and the Bad Seeds para que el australiano dé rienda suelta a su profunda voz con su oscuridad gracias a su último disco 'Skeleton Tree', en una inisual aparición en España.

El viernes será para la banda de rock The National con su puesta en escena profesional. La voz de barítono de Matt Berninger comandará a un cabeza de cartel con intención de ser inolvidable. También el trap de los estadounidenses Migos intentará satisfacer a las más recientes huestes de asistentes a los festivales.

Secundan la confección del festival varios grupos y cantantes de alto nivel para la segunda línea. La veterana francesa Jane Birkin interpretará las canciones de su disco de homenaje a su pareja, Serge Gainsbourg, acompañada por una orquesta de cincuenta músicos en un festival en que también actuará su hija, Charlotte Gainsbourg.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/PrimaveraUnchained?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PrimaveraUnchained</a><br>Tickets: <a href="https://t.co/UazRB0J9Qh">https://t.co/UazRB0J9Qh</a> <a href="https://t.co/XVeEp59og2">pic.twitter.com/XVeEp59og2</a></p>— Primavera Sound (@Primavera_Sound) <a href="https://twitter.com/Primavera_Sound/status/957720330394570752?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de enero de 2018</a></blockquote>

Para promocionar el ecléctico festival el Primavera Sound ha optado por un vídeo en el desierto de Almería para presentar su cartel al estilo del Viejo Oeste con el título 'Priamvera Unchained' (Primavera desencadenado).

Invitamos a 10 personas de diferentes países a descubrir antes que nadie el cartel de Primavera Sound 2018. Esto fue lo que pasó. https://t.co/2uY7b6qUo2pic.twitter.com/R2L2LsE3Jo — Primavera Sound (@Primavera_Sound) 19 de diciembre de 2017

El precio por el abono completo será desde 215 euros, aunque los jóvenes podrán optar a descuentos. Quienes acudan podrán disfrutar de un abanico tan variado que incluirá música electrónica, pop, rock, hip hop o trap en cualquiera de sus derivaciones. «Han sido muchos meses de búsqueda, investigación y selección para dar forma a la decimoctava edición de Primavera Sound. Un cartel que, como siempre, son muchos carteles en uno y admite tantas interpretaciones como miradas se postren en él. Es estelar, completo, con firma y con 'flow', en femenino y en presente, para fieles, sin letra pequeña y bailable, muy bailable», aseguran desde la organización.