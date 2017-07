El festival Mad Cool vuelve bajo amenaza de lluvia Billie Joe Armstrong de Green Day en una actuación. / REUTERS Comienza la 2ª edición del evento musical más ambicioso de Madrid; Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon, grandes bazas para los tres días en la Caja Mágica EUROPA PRESS Madrid Jueves, 6 julio 2017, 11:22

La segunda edición del festival Mad Cool comienza este jueves bajo amenaza de lluvia con las actuaciones de los grupos Foo Fighters, Foals y Belle & Sebastian, entre otros artistas, que abrirán la primera de las tres jornadas de música que tendrán lugar en la Caja Mágica de Madrid.

A estos grupos se suman Kurt Vile & The Violators, The Lumineers, Warpaint, Jagwar Ma, George Ezra, Quique González, Catfish and the Bottlemen, Neuman o WAS, protagonistas del primero de los tres días de festival, para el que los abonos y las entradas de día están agotados.

La jornada del viernes 7 de julio será el turno de Green Day, Alt-J, Ryan Adams, Rancid, Kodaline, Slowdive, Spoon, Cage the Elephant, Kiasmos, Benjamin Booker, Sexy Zebras, Viva Suecia y Peter Bjorn and John, entre otros.

Por último, el sábado día 8 cerrarán el festival Wilco, Kings of Leon, M.I.A., Foster the People, Manic Street Preachers, Dinosaur Jr., Moderat, Belako, Fuel Fandango, Savages, Depedro y Ganges, entre otros.